Barcelona ve bazı Premier League kulüpleri, bu sezon hızla çıkış yapan 17 yaşındaki Girona stoperi Holmes Junior Zamorano’yu yakından takip ediyor. Real Madrid altyapısında üç yıl geçiren İspanya 17 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusu, soğukkanlı performansları ve çok yönlülüğüyle Avrupa’nın önde gelen gözlemcilerinin dikkatini çekti.

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Gözlemciler eski Real Madridli genç oyuncuyu takip ediyor

ESPN’e göre Barcelona ve İngiltere’nin en üst ligindeki takımlar, Bundesliga kulüplerinin ardından Zamorano’yu Girona’da izlemeye başladı. Kolombiya kökenli savunmacı, Espanyol’dan geldikten sonra 2021-2024 yıllarını Real Madrid’in altyapısında geçirdi ve ardından Katalonya’ya döndü. Genç yaşına rağmen bu sezon sekiz lig maçına ilk 11’de başladı ve İspanya’nın Katar’daki 17 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı.

Deco savunmaya transfer planlarını anlattı

Hansi Flick, Inigo Martinez’in ayrılığından bu yana savunmaya takviye arıyor. Andreas Christensen, Jules Kounde ve Eric Garcia’nın sakatlıkları, Frenkie de Jong’u stoperde oynamak zorunda bıraktı. Ronald Araujo’yu da yerine bir oyuncu transfer etmeden Liverpool’a kiralayan Barcelona’nın, Zamorano gibi uzun vadeli bir projeden ziyade kış döneminde hemen çözüm sağlayacak bir oyuncuya ihtiyacı var.

Catalunya Radio’da ocak ayında bir savunmacı transfer edilip edilmeyeceği sorulan sportif direktör Deco, şunları söyledi: "Her şey mümkün. Xavi Espart’ın kendini gösterdiğini ve bize bir seçenek daha sunduğunu gördük. Sakatlıkların işleri zorlaştırdığı doğru. Elbette durumu değerlendirmeli, teknik direktörle oturup karar vermeliyiz. Ocak ayında harekete geçmek için ne aradığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor."

Sol ayaklı savunmacı profili ilgi çekiyor

Habere göre Barcelona, Zamorano’yu "bir süredir" takip ediyor çünkü "gelecekte üst düzey futbola adım atma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor". Transfer ekibi, mevcut piyasada nadir bulunan sol ayaklı bir oyuncu olmasının yanı sıra üst düzey maçlardaki soğukkanlılığına ve sol bek ile ön liberoda oynayabilmesine özellikle değer veriyor.

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Katalan kulübünün listesindeki tek genç savunmacı o değil. Ruud Nijstad’ın adı da olası bir yaz transferi için kulüple anılıyor. Zamorano ise şu anda Ebrima Tunkara’nın da aralarında bulunduğu birkaç Barcelona adayıyla birlikte Katar’da mücadele ediyor. Bu da gözlemcilere onu uluslararası sahnede değerlendirmek için bir fırsat daha sunuyor.

Dünya Kupası genç oyuncuya ilgiyi artırıyor

İspanya formasıyla Katar’da sergileyeceği güçlü performanslar, gelecek yılki transfer dönemleri öncesinde Premier League ve Bundesliga gözlemcilerinin ilgisini daha da artıracaktır. Barcelona’nın önce ocak ayında deneyimli bir stoper transfer edip etmeyeceğine karar vermesi gerekiyor. Bununla birlikte, genç bir savunmacı için yazın harekete geçmek de gündemindeki yerini koruyor. Zamorano’nun sonrasında kulübünde düzenli olarak ilk 11’de oynamayı sürdürmesi, kariyerindeki bir sonraki adım açısından belirleyici olacak.