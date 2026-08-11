Paris Saint-Germain, mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı hedeflediği Barcelona forveti İspanyol Ferran Torres'in transferi konusunda Barcelona ile prensip anlaşmasına vardı.

Son birkaç saat, Paris ve Barcelona yetkilileri arasında son derece yoğun müzakerelere sahne oldu; Katalan "Sport" gazetesine göre bu süreçte teklifler, karşı teklifler ve ince detaylara ilişkin tartışmalar yaşandı ve nihayetinde transferi fiilen sonuçlandıran bir mutabakata varıldı.

Transfer sürecinde ilerleme kaydedilmesine rağmen, imzanın resmi olarak açıklanması beklenenden birkaç saat daha gecikecek; ancak Ferran Torres hafta sonu bitmeden resmen Paris Saint-Germain'in yeni oyuncusu olacak.

Gazeteye göre, Parisli kulüp Barcelona'nın sonuna kadar 50 milyon euroluk sabit bir bedel talebinde ısrarcı olacağının tamamen farkındaydı.

Buna karşılık, en büyük tartışma ek maddeler (bonuslar) ve bunların nihai toplam değere dahil edilmesindeki güçlük etrafında dönüyordu; ancak Katalan gazeteye konuşan Paris Saint-Germain'e yakın kaynaklara göre, transferin nihai değeri 50 milyon euroluk bir temel bedel ile buna eklenen 5 milyon euroluk bonuslardan oluşacak.

Barcelona'nın, dün Pazartesi günü Paris Saint-Germain'in ilk teklifi olan 40 milyon euroyu (ilaveten 10 milyon euro daha) kesin bir şekilde reddettiği andan itibaren, Saint-Germain başkanı Nasser el-Halifi iyileştirilmiş bir teklif sunulmasına izin verdi; zira 50 milyon euro eşiğine ulaşmanın transferin tamamlanması için elzem olduğunu biliyordu.

Gazete, Ferran'ın Paris Saint-Germain'de kendisine tamamen uygun bir oyun sisteminde ve yeteneklerine her zaman inanmış olan teknik direktör Luis Enrique'nin yönetiminde garantili bir yere sahip olacağını da ekledi.

Sportif direktör Deco ve teknik direktör Hansi Flick, İspanyol oyuncunun beklediği desteği vermezken, Luis Enrique harekete geçen taraf oldu; kendisiyle telefonda görüşerek, oyuncu rotasyonunu temel bir yaklaşım olarak benimseyen bir takımda üstleneceği rolü ayrıntılarıyla anlattı.

Hücum üçlüsü -Dembélé, Kvaratskhelia ve Doué- şüphesiz fark yaratsa da, "Lucho"nun teknik ekibin başında bulunmasıyla birlikte yeni forvetlerin öne çıkması garanti bir durum.

Yarın Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanması planlanan ve Fransız kulübün üst düzey yetkililerinin Salzburg'a gitmesini gerektiren UEFA Süper Kupa maçı da transferin tamamlanmasına engel olmadı.

Bu lojistik engel müzakerelerin seyrini aksatmadı; aksine iki taraf, sözlü mutabakatlarını resmi bir yazılı biçime dönüştürmek üzere anlaşmaya bile vardı.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile Paris'teki muadili Luis Campos, transferin tüm detaylarını tamamladı; geriye yalnızca sözleşmelerin hazırlanması ve son anda ortaya çıkabilecek olası engellerden kaçınmak kaldı; zira bu tür alışılmış açık detaylar bazen beklenmedik sorunlara yol açabiliyor.

Kendi cephesinde ise Ferran Torres, müzakereleri gereğinden fazla acele ettirmek istemedi; oyuncunun yarın Çarşamba günü son birkaç yılı birlikte geçirdiği takım arkadaşlarına veda etmek için "Ciutat Esportiva"yı ziyaret etmesi bekleniyor. Zira kulüpteki herkes Ferran'ın ayrılığının artık saatler meselesi olduğunun farkında; dünya şampiyonu, kişisel eşyalarını toplayıp Paris'e gitmek üzere geri dönüyor.

Katalan gazetenin aktardığı, Fransa'dan gelen raporlara göre, Ferran Torres beş sezonluk, Paris Saint-Germain'in büyük yıldızlarının sözleşmeleriyle boy ölçüşebilecek, birinci sınıf bir sözleşme imzalayacak.

Yüksek bedelli bu transfer tüm taraflar için tatmin edici nitelikte: oyuncu, yeni teknik direktörü Luis Enrique ve karşılığında gelecekteki mali yükümlülüklerini yerine getirmek için 50 milyon euro elde edecek olan Barcelona. Doğal olarak, Ferran'ın ayrılığı sonucu maaş bütçesinde açılacak alan da transferin tamamlanmasına onay verilmesi için ek bir teşvik oluşturuyor.