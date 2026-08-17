Barcelona, İngiliz forvetin geleceğiyle ilgili yeni bir karar almayı değerlendiriyor; oysa oyuncunun takımdan kesin ayrılığı geçtiğimiz dönemde neredeyse kesinleşmiş görünüyordu.

Rashford, 2025-2026 sezonunu Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona ile geçirdi ve İspanyol takımıyla iyi bir dönem sergileyerek sezon boyunca 28 gole katkı sağladı.

Buna rağmen Barcelona, kiralık anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bunun yerine Anthony Gordon ile Karim Adeyemi'yi kadrosuna katma yoluna gitti. Ancak Rashford'un geleceği önümüzdeki haftalarda farklı bir gelişmeye sahne olabilir.

İngiliz "Team Talk" sitesinin yayımladığı habere göre Barcelona, kulübün hücum seçeneklerini değerlendirme kapsamında Rashford'un temsilcileriyle hâlâ temas hâlinde ve oyuncunun takıma dönme ihtimalini araştırıyor.

Bu durum, Barcelona'nın Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katma girişimlerinde yaşadığı zorlukların sürmesiyle aynı döneme denk geliyor. Bu da Katalan kulübünü transfer piyasası kapanmadan önce Rashford seçeneğini yeniden gözden geçirmeye itebilir.

Aynı kaynağın aktardığına göre Rashford, özellikle Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından hücum hattının son bölgesinde birden fazla mevkide oynayabilme becerisi sayesinde Barcelona içinde takdir görüyor.

Manchester United açısından ise denklem daha karmaşık. Rashford takıma geri döndü ve kulüp, şu anda Premier Lig'in en büyük maaş yükümlülüklerinden birini üstlenmeye hazır durumda.

Ancak, özellikle Barcelona ya da başka bir kulüp sonunda finansal açıdan cazip bir teklif sunarsa, bunun uzun vadede en iyi çözüm olup olmadığı konusunda kulüp içinde hâlâ tartışmalar sürüyor.