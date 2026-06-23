Barcelona ve Liverpool favori listesinde... Büyük bir transfer, Real Madrid’i zor bir kararın önüne koyuyor

Real Madrid, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımının Fildişi Sahili ile oynadığı ikinci maçta endişe verici bir sakatlık geçiren Borussia Dortmund'lu Alman savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck'in transferini sonuçlandırmak için zamana karşı bir yarış içinde.

İspanyol "AS" gazetesine göre, oyuncunun Dortmund ile olan sözleşmesinde 50 milyon euro tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve bu maddenin geçerlilik süresi önümüzdeki Temmuz ayı sonunda sona eriyor. Oyuncunun sakatlığı ise Santiago Bernabéu'ya transfer olma şansını gölgeliyor.

Gazete, 26 yaşındaki Schlotterbeck'in birkaç ay önce Dortmund ile sözleşmesini yenilerken bu maddenin eklenmesinde ısrar ettiğini ve böylece Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olmasının önünü açtığını, ancak maddenin yürürlüğe girmesi için Dünya Kupası'nın bitiminden birkaç hafta sonra sona erecek kadar dar bir süre belirlediğini doğruladı.

Kaynak, “Bu şartın yalnızca Real Madrid, Barcelona ve Liverpool gibi belirli kulüpler için geçerli olduğunu” ortaya koydu.

Bu gelişmelerin zamanlaması en karmaşık dönemlerden birine denk geldi; zira oyuncu, Dünya Kupası’nda Almanya milli takımıyla oynarken sol ayak bileği bağlarında sakatlık geçirdi. Bu sakatlık nedeniyle altı ila sekiz hafta arasında sahalardan uzak kalacak ve bu süre birkaç aya kadar uzayabilir.

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AS gazetesi şöyle devam etti: “Schlotterbeck’in Dünya Kupası’ndaki macerasını sona erdiren bu sakatlık, Real Madrid’i gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor: Ya oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen sözleşmedeki şartı süresi dolmadan hemen devreye sokmak, ya da transferden vazgeçip alternatifler aramak.”

Teknik direktör José Mourinho’nun, İbrahima Konaté’nin yanı sıra savunma hattını bir başka stoperle güçlendirme talebi, takımın olası eksikliklerle boğuştuğu bir dönemde geliyor. Eder Militão Kasım ayından önce geri dönemeyecekken, Portekizli teknik direktör Raúl Asensio’nun projesine uygun olmadığını düşünüyor.

Buna karşılık, diğer seçenekler de ulaşılması zor görünüyor; zira Manchester City, Ruben Diaz’ın ayrılmasına kapıyı kapattı ve Inter Milan, Alessandro Bastoni’yi bırakmak için en az 70 milyon euro istiyor.

Finansal açıdan en mantıklı seçenek Schlotterbeck olmaya devam ediyor, ancak sakatlığı, İspanyol gazetesinin deyimiyle, geleceğini “zorlu bir labirente” sürükledi. Real Madrid’in önümüzdeki birkaç hafta içinde kesin bir karar vermesi gerekiyor; aksi takdirde bu transfer fırsatı sonsuza dek kapanacak.

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