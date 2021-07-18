Geride bıraktığımız sezonda beklentilerin uzağında kalan iki dev kulüp, yeni sezon öncesinde büyük bir takas transferi gerçekleştirebilir.

Agüero ve Depay gibi önemli transferler yapan Barcelona, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

katalan ekibi, Ronald Koeman’ın geride bıraktığımız sezonda pek süre vermediği Miralem Pjanic gibi isimleri de göndererek bütçesinde yer açmak istiyor.

Juventus’un da eski oyuncusunu tekrar kadrosuna katmak istemesi üzerine Barcelona ve Juventus arasında büyük bir takas transferi gündeme geldi.

Neler yaşandı?

Calcio Mercato’nun haberine göre Juventus, beklentileri karşılayamayan Galli oyuncu Aaron Ramsey’yi kadrosunda düşünmüyor.

İtalyan devi, bir yandan da Euro 2020’nin yıldızlarından Sassuololu Manuel Locatelli ile ilgileniyor.

2019 - 20 sezonunun sonunda Barcelonalı Arthur ile Miralem Pjanic’i transfer eden Juventus, Bosna Hersekli oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı düşünüyor.

Barcelona ise öncelikle Pjanic’in 9 milyon euro’luk maaşından kurtulmak istiyor. Ancak Ramsey’nin maaşı da Barcelona için bir haylü yüksek duruyor, Galli oyuncu Serie A temsilcisinde 7.5 milyon euro’luk bir maaş kazanıyor.

Kulüpleri neler bekliyor?

Pjanic İtalya’ya dönmeye sıcak bakarken Juventus da sakatlıklarla boğuşan ve istenilen düzeyde performans gösteremeyen Aaron Ramsey’yi kadrosunda düşünmüyor. Avrupa’nın iki dev kulübü arasındaki görüşmeler sürüyor.

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