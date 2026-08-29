İspanya La Liga, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i hedef alan hakaret içerikli tezahüratları üç stadyumda, İspanya ve milli takım aleyhindeki tezahüratları ise iki stadyumda kınadı. Bu gelişme, Birinci ve İkinci Lig'in ilk iki haftalık müsabakalarının tamamlanmasının ardından geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, La Liga; şiddete teşvik eden, hakaret veya hoşgörüsüzlük içeren tezahüratlarla ilgili olarak, İspanya Futbol Federasyonu Müsabakalar Komitesi'ne ve Şiddetle Mücadele Ulusal Komitesi'ne haftalık olarak gönderdiği şikayet yazılarını yayımladı.

Bildirilen tezahüratlar arasında, Pedro Sánchez'e yönelik "Pedro Sánchez.. o.. çocuğu.." ifadesiyle yapılan hakaretler yer aldı. Bu tezahüratlar üç stadyumda; Atletico Madrid ile Villarreal maçında Metropolitano Stadı'nda, Getafe ile Racing maçında Coliseum Stadı'nda ve Granada ile Real Mallorca maçında Los Cármenes Stadı'nda gerçekleşti. Üç maç da ikinci haftada oynandı.

Raporlar ayrıca, ilk hafta Barcelona ile Athletic Bilbao maçında Camp Nou'da ve ikinci hafta Osasuna ile Levante maçında El Sadar Stadı'nda yapılan "İspanya o.., milli takım o.." tezahüratlarını da içeriyordu.

Metropolitano Stadı'nda ayrıca "Barcelona o.., Katalonya o.." tezahüratları da bildirildi.

"RCDE" Stadı'nda, takımın Elche ve Real Madrid ile oynadığı maçlar sırasında şu tezahüratlar bildirildi: "O harika bir pilot, ilahi bir iniş, hadi Taliban, Camp Nou'ya uçakları gönderin."

"El Sadar" Stadı'nda ise şu tezahüratlar bildirildi: "La Romareda, o.. domuz ağılı, Legaliyo ile polisin bir araya geldiği yer. Ne o.. koku, ne pislik, bir bombayla hepsi havaya uçacak, Gomma 2'den bir patlama ve Aragon cehenneme gitsin. Osasuna, o o.. Zaragoza'nın yanışını izlemekten keyif alıyor."

İspanya La Liga, "Bu tezahüratlar, gerek İspanya Futbol Federasyonu'nun Spor Disiplin Kanunu'nda gerekse sporda şiddet, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye ilişkin mevzuatta yasaklanmış davranışlar arasında yer almakta ve dolayısıyla yaptırımlara tabidir." açıklamasını yaptı.



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