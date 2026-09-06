Barcelona, ev sahibi Valencia'yı Mestalla Stadı'nda 5-0 mağlup etti. Katalan takımının maça tam anlamıyla hakim olduğu bu karşılaşmanın ardından İspanya La Liga'da liderliğe tek başına yükselen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlamadan önce güçlü bir mesaj vermiş oldu.

Maçın ardından İspanyol gazeteci Juan Vilas, Barcelona'nın karşılaşmada ortaya koyduğu oyunu övdü.

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Vilas, "Sport" gazetesine "Flick'in Barcelona'sı eziyor, aşağılıyor ve keyif alıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazının metni şöyle:

Hanelerine beş gol yazdırdılar, ama altı, yedi, sekiz, hatta daha fazlasını da atabilirlerdi.

Bu Katalan takımı, rakiplerine öyle bir üstünlük sağlıyor ki, onlara bariz bir kolaylıkla hükmediyor ve onları aşağılıyor. Top, karşılaşılması güç hızlara ulaşıyor, her oyuncu rolünü en iyi şekilde yerine getiriyor ve elbette Lamine Yamal'ın yeteneği, Fermin'in parlak oyunu, Raphinha'nın ilhamı, Gordon'un hızı, Pedri'nin sükûneti, Rodri'nin becerisi, gücü ve yeteneği var.

Bu altı oyuncuyu andım, ama hâlâ göz kamaştırıcı bir performans sergileyen Cubarsi'yi; konsantrasyondaki her aksaklığı örten Joan Garcia'yı; veya geleceği parlak genç Xavi Espart'ı unutamayız.

Ve tüm bunlar, sırasını bekleyen olağanüstü bir yedek kulübesiyle birlikte. Olmo'yu, Bernal'i, Cancelo'yu, Gavi'yi veya Gabriel Jesus'u yedek kulübesinde görmek, gerçeğe dönüşmüş bir hayal.

Bu Katalan takımı göz kamaştırıcı. Flick, kazanmak ve muhteşem oyunlar sunmak üzere tasarlanmış kusursuz bir makine inşa etti. Şu anda 17 gol atıp yalnızca iki gol yiyerek sıralamanın zirvesinde yer alıyorlar. Julian Alvarez'i kadroya katmadan elde edilen inanılmaz bir gol ortalaması.

Görünüşe göre Lamine ve takımı, bir forvete 100 milyon harcamalarına gerek olmadığını herkese kanıtlamaya hazır.

Flick, Barcelona'nın kazanmak için oynayan, ama aynı zamanda taraftarları da mutlu eden bir takımın ruhunu göstermeye devam etmesine özen gösterdi. Bir takımda tutku, yetenek ve her an fark yaratabilecek oyuncular olduğunda, bu tür şeyler olur. Rakipler topun peşinde koşarken Barcelona kaleye doğru atılıyor ve maç göz kamaştırıcı bir gösteriye dönüşüyor.

İşte bu yüzden bu başlangıç son derece heyecan verici. Yol hâlâ uzun, ama Barcelona net bir mesaj verdi. Buraya temkinli oynamak, sadece varlığını sürdürmek veya az farkla kazanmak için gelmediler. Buraya, La Liga'daki hakimiyetlerini sürdürmek için geldiler.

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Ve eğer Lamine ile takımı bu seviyeyi korurlarsa, rakiplerinin dikkatli olması gerekir. Çünkü bu takım yalnızca kazanmakla yetinmiyor, kazanmanın göz kamaştırıcı bir gösteri olmasını da istiyor. Ve şimdiye kadar hedeflerini kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyorlar