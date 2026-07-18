Barcelona ve diğer büyük kulüpler onun için rekabet etti… Real Madrid, genç bir İspanyol “mücevheri” kadrosuna kattı

Real Madrid, 15 yaşındaki genç yetenek Raul Lima’yı Deportivo’nun gençlik akademisinden transfer etmeyi başardı. Bu transfer, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren Barcelona için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid'in Lima'nın transferi için bir bedel ödeyeceğini ve bu tutarın, oyuncunun kulübün akademisindeki aşamaları ilerledikçe kademeli olarak artacağını bildirdi. Anlaşma 3 yıl süreli olacak.

Sol kanat oyuncusu ve 16 yaş altı milli takım oyuncusu Lima, İspanyol futbolunun en göze çarpan genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Barcelona'nın yanı sıra İngiltere ve Portekiz'den kulüpler de Lima'yı kadrolarına katmak için büyük ilgi göstermişlerdi, ancak Real Madrid, anlaşmayı sonuçlandırmak için resmi bir teklif sunmada en hızlı olan kulüp oldu.

Bu transfer, Real Madrid’in İspanya ve Avrupa’daki en parlak genç yetenekleri kadrosuna katma yönündeki sürekli stratejisinin bir parçası olup, kulübün akademisini güçlendirmeyi ve A takım için parlak bir gelecek sağlamayı amaçlamaktadır.

Lima’nın önümüzdeki günlerde Real Madrid Akademisi’ne katılması bekleniyor. Burada, becerilerini geliştirmek ve gelecekte A Takım’a katılmaya hazır hale getirmek amacıyla yoğun bir geliştirme programına tabi tutulacak.

Bu transfer, genç yeteneği kadrosuna katmak için Real Madrid ile rekabet edemeyen Barcelona için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Barcelona, oyuncuya büyük ilgi göstermiş ve son dönemde onu yakından takip etmişti.