Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın sahip olduğu hücum gücüne rağmen, Real Betis karşılaşması Alman teknik adam için dikkat çekici bir istatistiği beraberinde getiriyor. İspanya La Liga'daki karşılaşmalarının tarihi, Flick'in galibiyet almakta en çok zorlandığı maçlardan birini ortaya koyarken, yarın cumartesi oynanacak mücadele Katalan ekibinin teknik direktörü için farklı bir sınav olacak.

İstatistik şirketi Opta'nın verilerine göre Real Betis, Flick'in La Liga'da üstünlük kuramadığı takımlardan biri konumunda. Alman teknik adamın bu takım karşısındaki sicili, diğer üç rakibe karşı aldığı sonuçlarla aynı seviyede bulunuyor. Endülüs ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini ise Barcelona karşısında dikkat çekici derecede olumsuz bir sicille bu mücadeleye çıkıyor.

Flick, İspanya La Liga'da Real Betis'e karşı 4 maç yönetti; bu karşılaşmalarda iki galibiyet ve iki beraberlik elde etti, hiç yenilgi almadı. Böylece bu takım karşısındaki galibiyet oranı yalnızca %50 düzeyinde kaldı; bu da Alman teknik adamın Barcelona'nın başına geçtiğinden bu yana La Liga'da herhangi bir takıma karşı elde ettiği en düşük galibiyet oranı.

Opta verilerine göre bu oran, Flick'in Real Sociedad, Leganes ve Las Palmas karşısındaki siciliyle aynı seviyede bulunuyor.

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Buna karşılık Pellegrini, Barcelona karşısında çok daha zorlu bir sicile sahip. Katalan ekibiyle İspanya La Liga'da oynadığı 30 maçın 21'ini kaybeden Şilili teknik adam, bu karşılaşmalarda beş galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Opta, Pellegrini'nin turnuva tarihinde tek bir rakip karşısında en fazla yenilgi alan teknik direktörlerle aynı seviyeye geldiğini belirtiyor; zira Jose Luis Mendilibar da Barcelona karşısında 21 maç kaybetti, Joaquin Caparros ise Real Madrid karşısında aynı sayıda yenilgi aldı.



