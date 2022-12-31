Hollandalı futbol insanı, bir süre dinlenmesini gerektirecek bir sağlık sorunuyla karşılaştı.

Arsenal ve Barcelona'nın eski futbolcusu Marc Overmars, felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Overmars, şu anda futbol direktörü olarak görev yaptığı Belçika kulübü Royal Antwerp'te çalışmalarını sürdürüyordu.

Ne söylendi?

Overmars'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamala yapan Antwerp kulübü, "RAFC'de futbol işleri direktörü Marc Overmars dün gece rahatsızlandı ve hafif bir felç geçirerek hastaneye kaldırıldı.

"Marc bu arada iyi durumda, ancak bir süre için rahat etmesi gerekecek.

"Marc ve ailesi, onun iyileşmesine odaklanıyor ve daha fazla yorum yapmak istemiyor.

"RAFC, Marc'a acil şifalar diliyor!" dedi.

49 yaşındaki futbol insanı, daha önce ülkesi Hollanda'da Ajax'ın futbol direktörüydü ve bu rolü yaklaşık on yıldır üstleniyordu.

Ancak, kadın meslektaşlarına uygunsuz mesajlar gönderdiğini kabul ettikten sonra şubat ayında kulüpten ayrıldı.

Overmars'ın, Arsenal'e yeniden döneceği söylenirken geçen yıl Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından devralınmasının ardından Newcastle'a da geçebileceği tartışıldı.

Fakat o, yeni bir yapılanma sürecinde olan Belçika ekibi Antwerp'e katıldı.

Hızı ve temposuyla fark yarattı

Overmars, futbol kariyeri boyunca, 1990'ların ortasında üç Eredivisie şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir takımın parçası olarak Ajax'ta ün kazandı.

Bu, ona 1997'de Arsenal'e bir transfer olma şansı kazandırdı. Highbury'de sadece üç sezon geçirmesine rağmen, temposu ve hızıyla dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri haline geldi ve kendisini bir kulüp efsanesi olarak kanıtladı.

25 milyon Sterlin'lik bir transferle Barcelona'ya katılarak Hollanda futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu, ancak dizindeki sakatlık, Camp Nou'daki kariyerini mahvetti ve 2004 yılında emekli olmak zorunda kaldı.

Ülkesi için 86 maça çıkan Overmars, 2008/09 sezonunu çocukluk kulübü Go Ahead Eagles ile geçirme kararından vazgeçti ve ardından başka bir role büründü.