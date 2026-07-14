Barcelona üzerindeki baskı artıyor! Real Madrid, yeni bir tırmanış hamlesiyle Negreira savaşını alevlendiriyor

Real Madrid kulübü, geleneksel rakibi Barcelona'ya karşı Negreira davasında hukuki mücadelesini tırmandırmaya devam ediyor. Kulüp, soruşturmayı yürüten hakime resmi bir talepte bulunarak, Katalan kulübünün 2010 ile 2018 yılları arasındaki tam uyum sistemini sunmasını zorunlu kılmasını istedi. Böylece, spor yolsuzluğuyla mücadeleye yönelik mevcut düzenlemeler ve bunların fiilen ne ölçüde uygulandığı doğrulanacak.

Gazeteci Xavi Estrada, “Marca” gazetesinin doğruladığı bu bilgileri teyit ederek, Kraliyet Kulübü’nün bu davayı geri adım atmadan sonuna kadar takip etmeyi planladığını belirtti. Bu adım, İspanyol ve Avrupa spor camiasında geniş tartışmalara yol açan dosyanın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmaya kararlı olan Valdibebas yönetiminin kararlılığını yansıtıyor.

Gizli kalanı ortaya çıkarmak için kapsamlı hukuki talepler

Real Madrid, uyum dosyalarını talep etmekle yetinmedi; aynı zamanda İspanyol Sivil Muhafızları’na da resmi bir talepte bulunarak, Tresep, Radamanto ve Best Norton şirketlerine ait faturaların, ödeme yetki belgelerinin, iç kayıtların ve denetim raporlarının sunulmasını istedi. Yasal belgelere göre bu belgeler daha önce talep edilmiş ancak şu ana kadar dava dosyasına dahil edilmemişti.

Bu hukuki adımlar, uzun yıllar boyunca Katalan kulübünden para ödemeleri alan eski İspanya Hakemler Komitesi Başkan Yardımcısı Negreira ile Barcelona arasındaki ilişkiye dair tüm mali ve idari ayrıntıların ortaya çıkarılmasını amaçlıyor.

"Maske yok"

"Maske yok" sloganı altında Valdibebas yönetimi, davada nihai bir karar verilene kadar hem sportif hem de hukuki yollarda ilerlemeye devam edeceğini vurguluyor ve herhangi bir uzlaşma veya orta yolun kabul edilmeyeceğini açıkça belirtiyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez de son aylarda bu tutumu açıkça onaylayarak, Real Madrid’in gerçeği ortaya çıkarmak ve sorumluları hesap sorulmak için her cephede baskı yapmaya devam edeceğini vurguladı.

UEFA’dan Barcelona’nın şampiyonluklarının elinden alınması talebi

İspanyol mahkemeleri nezdindeki hukuki girişimlerle paralel olarak, Real Madrid, Barcelona’ya spor cezaları uygulayabilecek tek kuruluş olan Avrupa futbol federasyonu UEFA başta olmak üzere Avrupa spor kurumları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Real Madrid, UEFA’dan resmen, Negreira davasının kapsadığı dönemde Barcelona’nın kazandığı şampiyonlukların elinden alınmasını talep etti. Bu, iki İspanyol dev kulüp arasındaki anlaşmazlığın derinliğini yansıtan, eşi benzeri görülmemiş bir tırmanış hamlesi olarak değerlendiriliyor.