Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'in dosyası, ayın 10 Ağustos'undaki antrenmanlara dönüş tarihinin yaklaşmasıyla birlikte belirleyici bir dönemece giriyor. Zira Arjantinli oyuncunun kulüpten ayrılıp Barcelona'ya katılma niyetini açıklamasının ardından geleceğini çevreleyen beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Atletico yıldızını İspanya Ligi'ndeki doğrudan rakibine satmayı kesin bir dille reddetmekte ısrar ediyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın "Örümcek"i kadrosuna katmasının tek yolunun 500 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelini ödemek olduğunu belirtti. Bu, transferi neredeyse imkânsız kılan hayalî bir meblağ. Katalan kulübü oyuncuyu kadrosuna katmak için 100 milyon euroluk bir teklif sunsa da, Wanda Metropolitano yönetimi bunu kesin bir dille reddetti.

Wanda Metropolitano'da yönetim, piyasada Alvarez seviyesinde bir oyuncu bulmanın zorluğunun farkında; ancak aynı zamanda oyuncunun tutumunda ısrar etmesi hâlinde onu yabancı bir kulübe göndererek çözüm aramayı da göz ardı etmiyor. Bu bağlamda en güçlü adaylar olarak Arsenal ve Paris Saint-Germain'in isimleri anıldı. Ne var ki bu çözüm, İspanya'dan ayrılmak istemeyen oyuncu tarafından pek hoş karşılanmayacak.

Öte yandan Paris Saint-Germain seçeneği kapanmak üzere. Zira Parisli kulüp, Barcelona'dan Ferran Torres'i kadrosuna katma çabalarında somut bir ilerleme kaydetti ve bu da Arjantinli oyuncuyu da almak istemesini pek olası kılmıyor. Üstelik "Örümcek" daha önce Paris'e, Parisli kulübe katılmakla ilgilenmediğini ve geçmişte Atletico Madrid'i ona tercih ettiğini bildirmişti.

Yeni bir gelişmeyle birlikte Real Madrid, krizin içine dolaylı olarak girebilir. Nitekim Arsenal şu sıralar, Beyazlı ekiple sözleşmesine bir yıl kalan ve henüz uzatmayan Vinicius Junior'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Transferinin bedeli 100 milyon euroyu aşabilir; bu da İngiliz ekibinin Alvarez'i de kadrosuna katmaya çalışmasını pek olası kılmıyor.

Bu karmaşık durum içinde, Julian Alvarez'in Simeone yönetimindeki antrenmanlara dönüşü için geri sayım başladı. Atletico Madrid oyuncunun bir sezon daha kalmasını planlarken, Barcelona ise aceleci kararlar almak istemiyor ve yaz transfer dönemindeki en sıcak dosyalardan birinin kaderini belirleyebilecek yeni gelişmelere kapıyı açık bırakıyor.