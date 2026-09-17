Julian Alvarez'in yaz transfer dönemindeki krizinin yansımaları, ne Atletico Madrid'deki geleceği ne de teknik direktör Diego Simeone ile ilişkisiyle sınırlı kaldı. Zira geçtiğimiz aylar, Arjantinli forvetin kulüpten ayrılıp Barcelona'ya gitme isteği etrafında geniş bir tartışmaya sahne oldu; ancak oyuncu sonunda kırmızı-beyazlı forma altında kalmayı sürdürdü.

"Onda Cero" radyosunun aktardığı ve "Mundo Deportivo" gazetesinin naklettiği habere göre Alvarez, geçtiğimiz yaz geleceği dosyasında yaşanan gelişmelerin ardından, kariyerini yıllardır yöneten menajeri Fernando Hidalgo'dan ayrılmayı değerlendiriyor. Hatta eski Arjantinli yıldız Javier Pastore'ye ait "The Elegant Game" ajansıyla halihazırda temaslar bulunuyor.

Pastore'nin ajansı, aralarında Julian Alvarez'in arkadaşı ve son olarak Chelsea'den Manchester City'ye transfer olan Enzo Fernandez'in de yer aldığı bir dizi oyuncuyu temsil ediyor. Bu durum, ajansın isminin şu dönemde Atletico Madrid forvetinin hesaplarında güçlü bir şekilde yer almasını sağlıyor. Ancak şimdiye kadar Alvarez ile Hidalgo arasındaki ilişkinin sona erdiğini teyit eden resmi bir adım atılmış değil.

Henüz herhangi bir karar alınmamış olsa da "Mundo Deportivo" gazetesinin öğrendiğine göre, Julian Alvarez'in çevresinde bulunan bazı kişiler bir süredir bu ihtimali Arjantinli milli oyuncuyla gündeme getiriyor; çünkü onun, menajerinin işlerini en iyi şekilde yürütmediğine inanıyorlar.

Öte yandan Atletico Madrid, bu dönemde Julian'ın başına gelen her şeyin birinci sorumlusu olarak Hidalgo'yu göstermekten çekinmedi. Kulübün icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin bunu şu sözlerle dile getirdi: "Julian çok hasta. Onu kandırmaya ve yanıltmaya çalışanlar var." Böylece hem menajerini hem de Barcelona kulübünü doğrudan işaret etti.

Alvarez Atletico'da kalacağı için, Hidalgo'dan ayrılması, Julian'ın hem Madrid kulübüyle hem de yazın yaşanan onca şeyin ardından Arjantinliden herhangi bir jest görmemiş olan taraftarlarla ilişkileri yumuşatma girişimi olarak bir iyi niyet göstergesi şeklinde yorumlanacak.

Bu gelişmeler, Julian Alvarez açısından son derece gergin geçen bir yazın ardından geliyor. Zira ismi güçlü bir şekilde Barcelona'ya transfer olmakla anıldı; Katalan kulübü kendisiyle anlaşmak isterken, Atletico Madrid Arjantinli forvetini elinde tutmakta ısrar etti ve ayrılık fikrini reddetti.

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