Manchester United ile transfer için el sıkışan Barça, Hollandalı oyuncuyu ikna etmek için yöntem değiştirdi.

Barcelona-Manchester United-Frenkie de Jong üçgeninde ortaya çıkan açmazda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag, Ajax'tan eski öğrencisi De Jong'u transfer listesinin ilk sırasına yazmıştı.

İki kulüp de transfere hevesli olmasına rağmen De Jong'un Barcelona'da kalmak istemesi, Katalanları daha radikal bir adım atmaya zorladı.

Kulüpler anlaştı

İspanya'ya bir heyet gönderen Kırmızı Şeytanlar, Barcelona'yla 75 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Hedefindeki transferler için bütçe yaratmak ve maaş yükünü azaltmak isteyen Barcelona'nın De Jong'u elden çıkarmaya sıcak baktığı uzun süredir biliniyordu.

Barcelona'nın yeni transferler Franck Kessie ile Andreas Christensen'e lisans çıkarabilmek ve Sergi Roberto'yla yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesinde yer açması gerekiyor.

Barcelona, De Jong'a iki seçenek sundu, ama Hollandalı orta saha Manchester United'a transfer olmayı da, maaşında indirime gitmeyi de kabul etmedi.

Kampa götürmeyecekler

Sport'un haberine göre; De Jong ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Barcelona yıldız oyuncuyu ABD'deki sezon öncesi kampına götürmemeyi planlıyor.

Burada Inter Miami, Juventus ve Real Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona için ABD kampı sezona hazırlık sürecinin önemli bir parçası.

Yönetimin amacı, De Jong'u kampın dışında bırakarak oyuncuyu Manchester United'dan gelen teklifi kabul etmeye zorlamak.