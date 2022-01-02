Barcelona transferde anlaştığı Ferran Torres'e ekonomik nedenlerle imza attıramıyor

Barcelona geçtiğimiz hafta Ferran Torres'in transferi için Manchester City ile 55 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Sağlık kontrolleri için İspanya'ya gelen oyuncunun Barcelona formasını giymesi için tek engel resmi imza. Ancak işler Barcelona'nın planladığı gibi gitmiyor.

La Liga'da kötü bir sezon geçiren dev kulüp, kadroda düşünmediği oyuncuları elden çıkarıp, buradan sağlanacak finansal rahatlamayla Ferran Torres transferini bitirmeyi hedefliyordu.

Ancak Ferran Torres'in lisansı henüz çıkartılamadı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan teknik direktör Xavi, Torres'in Barcelona ile ilk maçına ne zaman çıkacağına dair net bir tarih vermedi.

Ne söyledi?

Basın mensuplarının karşısına çıkan Xavi, sözlerine Ferran Torres'ten övgüyle bahsederek başladı.

"Ferran Torres hem futbolcu, hem de insan olarak harika bir transfer."

"Ciddi bir sakatlıktan dönüyor, ama son derece kararlı ve bize çok katkı yapacağından şüphem yok. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Kulübün onu almak için gösterdiği çaba beni mutlu etti."

"Maaş bütçesindeki durum transfere hemen izin verecek mi, göreceğiz. Bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Dembele maaşında indirime gidip yeni sözleşme imzalarsa bu Torres'e imza attırmamızı sağlayacak."

Dembele bilmecesi

Torres'i kadrosuna katan Barcelona, Dembele'ye de yeni sözleşme imzalatarak bu ikiliyi gelecekteki takımın temel taşları haline getirmeyi planlıyordu.

Fakat sezon sonunda serbest kalacak olan Dembele şu ana kadar yeni kontrat imzalamaya yanaşmadı.

24 yaşındaki Fransız oyuncuyla Barcelonalı yöneticiler arasındaki görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Xavi, pazarlık masasından olumlu bir sonuç çıkacağı konusunda iyimser.

"Menajerler pazarlığı biraz zorlaştırıyor. Ama kalacağına dair umudum var."

"Barcelona olarak tavrımız belli, süreç hala devam ediyor, sabırlı olmalıyız. Dembele'yle bir kez daha konuştum. Ousmane'ın takımda kalmak için elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ona müthiş bir teklif yaptık, ama pazarlıklar sürüyor."

"Umarım kalır, çünkü fark yaratabilecek kapasitede bir oyuncu. Mevkisinde dünyanın en iyisi olabilecek bir isim. Bu onun için kaçırılmayacak bir fırsat."

"Başka bir yerde daha mutlu olabileceğini sanmıyorum. Barcelona dünyanın en iyi kulübü, sportif projeler ekonomik faktörlerden daha önemli, bunu ona söyledim. Bu yüzden ümidim var."

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