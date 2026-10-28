İspanyol devi Barcelona, genç oyuncunun bu sezon Kuzey Londra'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanmasının ardından Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu Lucas Bergvall'a yönelik ilgisini yeniden canlandırdı. 20 yaşındaki İsveçli millî futbolcu daha geçen ay beş yıllık yeni bir sözleşme uzatmasına imza atmasına rağmen, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri durumunu yakından takip ediyor.

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Barcelona eski ilgisini yeniden canlandırıyor

TEAMtalk'a göre Barcelona, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde aldığı süre azalan İskandinav oyun kurucuyu yeniden değerlendiriyor. Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'in yaz aylarında takıma katılmasının ardından orta saha oyuncusu, Premier League'de iki kez ilk 11'de başlayıp iki kez de sonradan oyuna girerek toplam 144 dakika süre aldı. Ayrıca Carabao Cup'ta iki maça çıktı. Bu sınırlı süre, 2031'e kadar geçerli yeni sözleşmesine rağmen birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Teknik özellikleri Camp Nou'ya uygun

Barcelona, orta saha oyuncusunu 2024'te İsveç ekibi Djurgarden'da oynadığı dönemde yakından takip etmiş, ancak transfer yarışını Tottenham'a kaybetmişti.

Habere göre Camp Nou'nun transferden sorumlu yöneticileri, oyuncunun atletizmini, teknik becerisini ve merkezde birden fazla rolde oynayabilmesini hâlâ beğeniyor.

Kulüp yetkilileri, genç oyuncuyu Pedri, Gavi ve Marc Bernal gibi kendini kanıtlamış genç orta saha oyuncularının yanında zamanla önemli bir oyuncuya dönüşebilecek uzun vadeli bir takviye olarak görüyor. Ancak orta sahada yer edinmek için ciddi bir rekabetle karşılaşacak.

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İtalyan devleri kış hamlelerini değerlendiriyor

Aynı yayın, Serie A ekipleri Napoli ve Juventus'un da İngiltere'nin başkentindeki gelişmeleri yakından izlediğini belirtiyor.

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Napoli, orta sahasında yaşanabilecek değişikliklere hazırlanırken İsveçli oyuncuyu transfer listesine ekledi. Kaynaklara göre Güney İtalya'ya gitmesi, ona düzenli olarak ilk 11'de oynama konusunda Katalonya'ya transfer olmasından daha açık bir yol sunacak.

Yayın ayrıca, orta sahasındaki sakatlık krizini hafifletmek için ocak ayında altı aylık kiralık transferi hedefleyen Juventus'un şu anda en güçlü ilgiyi gösterdiğini belirtiyor. Ancak karar Tottenham'ın elinde ve kulübün şu an oyuncunun geçici olarak ayrılmasına izin verme niyeti yok.

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Önümüzdeki maçlar kış planlarını belirleyecek

İspanya ve İtalya'dan gelen ilginin resmî tekliflere dönüşüp dönüşmeyeceği, Bergvall'ın önümüzdeki aylarda ne kadar süre alacağına bağlı olacak. Premier League'de şu anda 14. sırada bulunan De Zerbi'nin ekibi, sıralamada yükselmek amacıyla bu hafta sonu dokuzuncu hafta maçında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Kuzey Londra kulübünün yöneticileri ise şimdilik gelişimini sürdüren genç oyuncunun kış transfer dönemi öncesinde ayrılmasına sıcak bakmıyor.