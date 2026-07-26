Barcelona, bu yaz Ferran Torres'in ayrılma ihtimaline karşı, Hoffenheim forveti Fisnik Asllani'yi alternatif seçenekleri arasında tutmaya devam ediyor.

Barcelona, sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Torres'in sözleşmesini yenilemeyi hedeflerken, Paris Saint-Germain'in oyuncunun hizmetlerine olan ilgisi giderek artıyor.

Torres, geçen sezon az forma şansı bulması ve kulübün Julian Alvarez'i kadrosuna katma isteği nedeniyle Barcelona içinde yeterince değer görmediğini hissediyor.

"Sport" gazetesi, Asllani'nin Leipzig ile görüşmelerinde ileri aşamalara ulaşmasına rağmen Katalan formasını giymek istediğini aktardı.

23 yaşındaki oyuncu, Leipzig ile anlaşmaya yaklaşmış olsa da, tercih ettiği adres olarak gördüğü Barcelona'dan resmi bir teklif alma umuduyla ek bir süre talep etti.

Barcelona'nın sportif yönetimi, Asllani'yi hücumu rotasyona sokmak için ideal bir alternatif ya da geleceğe yönelik umut vadeden bir yatırım olarak görüyor; özellikle de 29 milyon euroluk serbest kalma bedelinin, Katalan kulübünün ekonomik durumuna uygun olması nedeniyle.

Transferin sonuçlanması doğrudan ayrılık dosyasına bağlı; zira Julian Alvarez, hücum hattı için bir numaralı hedef olmaya devam ederken, Asllani, Ferran Torres'in gitmesi durumunda ideal alternatifi temsil ediyor. Bununla birlikte Barcelona, mevcut forvet piyasasında mali değerinin nadir bir yatırım fırsatı olması sebebiyle, Torres'in kalması halinde bile Asllani'yi kadrosuna katmayı dışlamıyor.

İki ayağıyla da gol atabilen Asllani, hava toplarında büyük tehlike arz ediyor ve geçen sezonu Bundesliga'da 10 gol ve 7 asistle tamamladı.

Serbest kalma bedelinin değeri (29 milyon euro) Barcelona için bir engel teşkil etmiyor; bu meblağı azaltmak için pazarlık yapmaya çalışırken, önce oyuncu satmaya ihtiyaç duymadan transferi tamamlayabilir.