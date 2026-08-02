Barcelona, İspanyol forvet Ferran Torres'i kadroda tutmak için mali bir ihaleye girmeyi reddeden tutumunu koruyor. Öte yandan başta Paris Saint-Germain olmak üzere bir dizi kulüp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bu konuda Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın oyuncusuna kulübün benimsediği maaş politikasına uygun bir sözleşme yenileme teklifi sunacağını ve bu teklifin eylül ayından itibaren yürürlüğe gireceğini, Torres daha yüksek mali teklifler alsa dahi teklifi iyileştirme niyetinin bulunmadığını aktardı.

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Buna karşılık, eğer Torres ayrılmaya karar verirse, kulüp onu elinde tutma isteğini vurgulamakla birlikte, bunu abartmadan, "adil bir bedel karşılığında" satışını görüşmeye hazır olacak.

Barcelona, Ferran'ı hücum yetenekleri sayesinde takım projesine uygun bir oyuncu olarak görüyor. Ayrıca geçen sezon iyi performanslar sergileyip iyi sayıda gole katkı yaptıktan sonra soyunma odasındaki konumu da bunda etkili. Ancak kulüp aynı zamanda vazgeçilmez bir oyuncunun bulunmadığı görüşünde.

Kulüp kararı şimdi oyuncunun ellerine bırakıyor. Oyuncu, kendisine güvenen ve zorlu mali koşullarda transferi için 55 milyon euro ödeyen Barça'daki yolculuğuna devam etmek isteyip istemediğini belirleyecek. Bu karar, oyuncunun son Dünya Kupası'ndaki parlak performansı ve İspanya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından piyasa değerinin yükselmesinin ardından daha da önem kazanıyor.

Nihai tutum

Raporda, Barcelona'nın şimdiye kadar Paris Saint-Germain'den herhangi bir resmi temas almadığı ve Fransız kulübün ilgisine dair bilgilerinin medya aracılığıyla geldiği belirtildi.

Kulüp, transfer piyasasının kritik aşamasına girmesiyle birlikte, Ferran'ın önümüzdeki hafta içinde kalmak ya da ayrılmak istemek şeklindeki nihai tutumunu belirlemesini bekliyor.

Oyuncu ayrılmaya karar verirse, Barcelona bu transferden mümkün olan en yüksek mali getiriyi sağlamaya çalışacak. Kulüp içinde forvetlerin yüksek bir piyasa değerine sahip olduğu kanaati bulunuyor; transferin gerçekleşmesi için asgari şart ise 55 milyon euroluk tutarın (Torres'in transfer bedelinin) geri kazanılması olacak.

Sporthaberini, Ferran'ın ayrılığının Barcelona'yı genç Mısırlı Hamza Abdülkerim dışında, işini bilen tam bir forvetten yoksun bırakacağını belirterek noktaladı. Bu durum, teknik direktör Hans Flick'i, mevcut transfer piyasasında bu tür oyuncuları bulmanın zorluğuna rağmen yeni bir santrfor transferine yönelik taleplerini yoğunlaştırmaya itecek.