Barcelona, El Clasico'da Real Madrid karşısında orta sahada beklenen üstünlüğünü sonuca yansıtmayı başaramadı. Topa sahip olma ve pas sayısında öne geçmesine rağmen, istatistikler orta saha oyuncularının performansındaki etkili hatalarını ortaya koydu; Camp Nou'da oynanan ve kraliyet ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmada.

Fermín Suárez'in "Què t'hi jugues" programında paylaştığı istatistiğe göre, Rodri Hernández ve Pedri González'in her biri 13 hatalı pas yaptı; bu da iki oyuncunun maç boyunca yaşadığı zorlukların bir göstergesiydi.

Pedri ilk yarıda daha fazla zorlandı; 11 pasta hata yaparken, Rodri 7 hata yaptı. Ancak Barcelonalı oyuncu devre arasından sonra toparlandı ve Raphinha'nın geçici eşitlik golünü kaydetmesine katkı sağlayan kritik bir pas verdi. Ardından Real Madrid karşılaşmayı lehine çevirdi.

"Opta" ağının verileri, Barcelona'nın yüzde 62,2'lik topa sahip olma oranıyla öne geçtiğini, Real Madrid'in ise yüzde 37,8'de kaldığını gösterdi. Ayrıca Katalan ekibi 640 pas yaparken, kraliyet ekibi 380 pas yaptı.

Barcelona 18 şut çekti, bunların 6'sı isabetliydi; Real Madrid ise 10 şut çekti, bunların 5'i direk ve üst direkle buluştu.

Bu sayısal üstünlüğe rağmen Real Madrid iki gol kaydederken, Barcelona bir golle yetindi. Ayrıca beklenen gol (xG) istatistiğinde 1,95'e karşı 1,19 ile öne geçti; bu da hücum fırsatlarının tehlikeliliğini yansıtıyor.

Bireysel düzeyde ise Rodri 84 pasla en çok pas tamamlayan oyuncuların başında yer aldı, onu 78 pasla Pedri izledi. Real Madrid oyuncusu Aurélien Tchouaméni ise 44 pas tamamladı.

Rodri ayrıca 105 topla buluşma sayısıyla, 96'da kalan Pedri'nin önüne geçti.

Top kazanmada ise Tchouaméni 11 top kazanarak, 7 top kazanan takım arkadaşı Arda Güler'in önüne geçti.

Bu rakamlar, topa sahip olma ve paslaşmadaki üstünlüğün maçın gidişatına fiili hakimiyet anlamına gelmediğini doğruluyor; zira Real Madrid fırsatlarını daha iyi değerlendirerek El Clasico'dan değerli bir galibiyetle ayrılmayı başardı.