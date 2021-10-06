Barcelona tıpkı PSG, Chelsea ve Manchester City gibi satın mı alınıyor?

Ekonomik açıdan çok zor bir dönemden geçen Katalan devi zor durumdan nasıl çıkacağını düşünüyor.

Pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik şartlar ve astronomik transferlerin bekleneni verememesinden dolayı ekonomik bir krizle boğuşan Barcelona'da kulüp CEO'su Ferran Reverter, Katalan ekibine gönül veren milyonlarca taraftarı rahatlatan bir açıklama yaptı.

Reverter, Barcelona'nın satılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Reverter ne söyledi?

Barcelona'nın Chelsea, Manchester City ve PSG gibi sahipli bir kulüp olma ihtimalinin gerçeği yansıtmadığını belriten Reverter söylentileri yalanladı:

"Bu ihtimali hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Durumumuzun kritik olduğu doğru ama sorunları kendi kaynaklarımızla çözmeye odaklandık. Sahiplik düşüncesine hiçbir zaman değer vermedik. Bu problemleri aşabilmek için ekonomik bir strateji planımız var"

Fark sahaya yansıyor

La Liga'nın katı maaş bütçesi kuralından dolayı Lionel Messi'yi elinde tutamayan ve en büyük efsanesini PSG'ye kaptıran Barcelona, geçtiğimiz yıllardaki zararlarından dolayı oldukça kötü bir durumda bulunuyor. Ezeli rakibi Real Madrid ile arasında maaş bütçesi açısından büyük bir fark bulunan Barcelona'da bu durum sahaya da yansıyor.

Ronald Koeman yönetiminde sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı da gol atamadan kaybetmişti. Gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Barcelona'da Hollandalı teknik direktörün görevine önümüzdeki günlerde son verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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