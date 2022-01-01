Barcelona teknik direktörü Xavi, transfer görüşmelerini kendisi yürütüyor: “Ben Xavi!”

Xavi Hernández, Barcelona'ya kurtarıcı olarak geldi ve bunu bazı şartlarla yaptı.

Barcelona teknik direktörü, A takım etrafında her şeyi kendi yöntemiyle şekillendirdi. Kendisine özel Barça felsefesine, insanların sevdiği topa sahip olma oyununa ve beğenisine uygun oyuncuları araması için tam yetki verildi.

Xavi, bazı görüşmelerde kilit rol oynadı. Kulüp yetkililerinin tıkandığı yerde Xavi devreye girerek oyunculara planlarını anlattı. Ferran Torres ve Alvaro Morata bu durumun örnekleri arasında.

"Merhaba, ben Xavi, Barcelona'da oynamak ister misin?" İspanyol MARCA gazetesine göre; bu, son haftalarda birden fazla kez tekrarlandı. Katalan ekibiyle kaldırmadığı kupa kalmayan Xavi, oyuncular üzerindeki ikna kabiliyetini kullanıyor.

Yapılanma

Xavi'nin işi kolay değil çünkü Barcelona'nın maaş yükünü azaltması gerekiyor. Öyle ki kadrodan bir oyuncu gitmeden yeni bir oyuncu takıma katılamıyor.

Xavi'nin fikri net görünüyor. İspanyol ağırlıklı bir kadro ile La Masia ürünü gençleri arasında bir denge yaratmak istiyor. Bu arada, Başkan Joan Laporta, Katalan varlığının şu anda karşılayamayacağı Haaland'a dişlerini sokmanın bir yolunu aramaya devam ediyor.

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