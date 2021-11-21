Barcelona Teknik Direktörü Xavi: Sergio Agüero'nun futbolu bıraktığı doğru değil!

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, takımının 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı Espanyol karşılaşmasının ardından bir süredir sağlık problemleri nedeniyle takımdan ayrı olan Sergio Agüero'nun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Xavi yıldız oyuncunun kariyerine nokta koyacağına dair iddiaları yalanladı.

Takımının 30 Ekim'de Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçta kalbiyle ilgili bir problem yaşayan Agüero, baş dönmesi ve göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Katalan ekibi Arjantinli oyuncunun en az üç ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken, problemin Agüero'nun emekli olmasıyla noktalanabileceği öne sürülmüştü.

Xavi ne söyledi?

Barcelona'nın Espanyol ile oynadığı derbi öncesinde Agüero'nun futbol hayatına nokta koyacağına ilişkin iddialar artarken, yıldız oyuncunun eski takım arkadaşı Samir Nasri de bu iddiaları doğrulamıştı. Xavi ise bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Agüero'nun durumunun henüz netlik kazanmadığını açıkladı:

"Agüero'nun durumuna ilişkin hiçbir şey bilmiyorum. Onunla geçtiğimiz günlerde konuştum ve ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını söyleyebilirim. Agüero'nun futbolu bırakacağı iddialarının nereden çıktığını bilmiyorum ancak bizim bu yönde bir bilgimiz yok. Onunla yaptığım görüşmede iyileşince aramıza katılmasını istedim"

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