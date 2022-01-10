Barcelona'da sayısız kupa ve şampiyonluklar kazandıktan sonra adını Katalan devinin tarihine altın harflerle yazdıran ve şimdilerde efsanesi olan kulüpte teknik direktörlük yapan Xavi'nin, geçmişte Real Madrid'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Efsane isimle ilgili tarihi gerçeği Real Madrid'in gözlemcilerinden Manuel Angel Romero açıkladı.

Romero ne söyledi?

Kariyeri boyunca çok sayıda Katalan oyuncuyu genç yaşta Real Madrid'e kazandıran Romero, İspanyol basınından Marca'ya yaptığı açıklamada Xavi'yi çok küçük yaşta Real Madrid'e kazandırmak istediğini ancak o dönem gerçekleşmeyen bu transfere Xavi 18 yaşındayken çok yaklaştıklarını söyledi.

"10 Ocak 1999'da Camp Nou'da oynanan Athletic Bilbao maçında Louis van Gaal ilk 11'de Xavi'yi değil Guardiola'yı tercih etmişti. Xavi'nin babası Joaquin bu karardan hiç memnun olmadı.

"Devre arasında onunla karşılaştım ve Van Gaal'e sitem etti. Barcelona'nın Xavi'yi önemsemediğini ve sadece Pep ile ilgilendiklerini söyledi.

"Artık bu durumdan bıkmış gibi görünüyordu ve bana, 'İstersen yarın Real Madrid'e imza atalım' dedi.

"İkinci yarıda Xavi yarım saat kala oyuna girdi ve Barcelona maçı 4-2 kazandı ve bu transfer gerçekleşmedi. Xavi'nin evinde Barcelona bir din gibiydi ve o hep Barcelona oyuncusu olmayı istedi.

"Aslına bakılırsa Xavi'yi çok daha küçük yaşta transfer etmek istemiştik. Ben o dönem Mercantil de Sabadell'deydim ve Xavi'nin yakın arkadaşım olan babası Terrassa'da koordinatördü.

"İlerleyen yıllarda Barcelona A takımına yükseleceğini hepimiz biliyorduk. O yaşta bile kendisinden büyüklerle oynuyordu.

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"Onu kendi aramıza katmak istedik ve babasıyla antrenmanlara ulaşımın nasıl gerçekleşeceğini bile konuştuk ama daha sonra Oriol Tort geldi ve mantıklı bir şekilde Barcelona'yı tercih etti.

"Hayal ettiği şey buydu."

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