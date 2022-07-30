Barcelona Teknik Direktörü Xavi: "Messi, ikinci bir şansı hak ediyor"

Xavi, teknik ekibiyle beraber takımın özgüvenini geri kazandırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Xavi Hernandez, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Barcelona'da tekrar oynamasını görmek istediğini yineledi.

Arjantinli yıldız, geçen yaz kulüpten ayrıldı. Barcelona'nın maddi sorunları, Messi'nin ayrılığını tetiklemişti.

Oyuncu hakkında sorulan basın toplantısında Xavi, "Messi'nin döneminin bitmemesini dilerdim, ikinci bir şansı, son bir şansı hak ettiğini düşünüyorum, ancak bu gelecek yıl mümkün olabilir." dedi.

Şu anda [PSG ile] bir sözleşmesi var, ancak bunu isterim."

Laporta ne dedi?

Laporta, CBS Sports'a verdiği demeçte, "Kulübü, tarihimizdeki en iyi oyuncunun üstüne çıkarmak için yapmam gerekeni yaptım."

"Messi'yi çocukluğundan beri tanırım ve Leo'yu seviyorum. Messi'ye manevi olarak borçlu hissediyorum. O tarihimizin en iyi oyuncusu ve kariyerini en iyi şekilde bitirmesini sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

"Onu geri getirmek isterim. Kolay olmayacak ama doğru stratejiyle bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Messi'nin tarihimizin en önemli oyuncusu olduğunu düşünüyorum.

"Uzun bir başarı döneminde liderdi. Taraftarlarımızı heyecanlandıran oydu. Messi'nin Barcelona'da kariyerini bitirmesi ve herkes tarafından alkışlanması için elimizden geleni yapacağız."

"Leo'nun Barcelona'daki sonu en iyisi değildi. Zor bir zamandı. Bir karar vermeli ve kulübü, tarihimizdeki en iyi oyuncunun üstüne koymalıydık.

"Ama bence Messi'nin kariyerine, oynadığı her sahada alkışlanan Barcelona forması giyerek geri dönmesi için çalışmamız gerekiyor. Ona hak ettiği sonu vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Xavi, Barcelona'nın 2022/23 sezonu için iyimser

Xavi, teknik ekibiyle beraber takımın özgüvenini geri kazandırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Xavi, "Üzerinde çalışıyoruz" diye ekledi.

"Sahada kendilerini rahat hissetmeleri için onlara çok güven veriyoruz.

"Takım olarak kendilerini geliştirmeleri için onları bireysel videolarla izliyoruz.

"Takımdaki oyunculara güvenim tam."

Barcelona, mali sıkıntılarına rağmen bu yaz büyük harcama yaptığı için eleştirildi, ancak Xavi kulübün herhangi bir kuralı çiğnemediğine inanıyor.

"Hiçbir kuralı çiğnemeden, doğru yaptığımız hissiyle imza atıyoruz” dedi.

Barcelona teknik direktörü, Jules Kounde'yi de övdü ve savunmadaki rekabetin takımın gelişmesine yardımcı olacağını iddia etti.

Xavi, "Kounde'nin gelişinden memnunum" dedi.

"Bize çok verimli olacak, güç verecek.

"Ronald Araujo gibi bir bek olarak oynayabilir. Bu rekabet demektir. Bu bizim için çok şey ifade ediyor. Rekabet ve performans. Kim daha iyiyse o oynayacak.

"Daha fazla defans oyuncumuz var. Onunla konuştum ve rekabet etmeye, bir fark yaratmaya geliyor ve bence bunu yapabilir. Liderlik becerilerine sahip.""