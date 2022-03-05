Barcelona Teknik Direktörü Xavi önümüzdeki günlerde Dortmund'un yıldızı Erling Haaland ile masaya oturacakları yönündeki iddialara açık kapı bıraktı.

Takımının Elche ile oynayacağı La Liga karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan genç teknik direktör, Haaland ile bu hafta bir araya gelecekleri yönündeki bir soruyu, Katalan ekibinin daha iyiye gitmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek cevapladı.

Ne söylendi?

"Yaptığımız çalışmalara ilişkin detay veremem ama kulübün bugünü ve geleceği için çalıştığımızı söyleyebilirim. Bazı şeyleri netleştirdiğimiz zaman bunu ilk açıklayan biz olacağız. Transfer süreçlerinde elbette ki belirleyici bir rolüm var ancak karar verici durumundaki tek kişi ben değilim.

"Bir oyuncuyla masaya oturduğumuz zaman ona projemizi anlatıp, fikirlerimizi aktarıyoruz. Son kararları ise her zaman oyuncular veriyor"

Haaland'ın tercihi İspanya

Alman ekibi ile yaptığı kontratta 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Haaland daha önce yaptığı açıklamada en sevdiği La Liga olduğunu açıklamıştı. Barcelona'nın teklifine rağmen önceliğini Real Madrid olarak belirleyen Norveçli golcü ile çok sayıda Premier Lig takımının da ilgilendiği biliniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 karşılaşmaya çıkan Haaland bu maçlara 23 gol sığdırırken, altı kez de takım arkadaşlarına gol pası vermişti. Haaland geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dortmund yönetiminin kendisine gelecek sezon oynayacağı takım konusunda karar vermesi için baskı yaptığını ve bu durumdan hoşlanmadığını açıklamıştı.

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