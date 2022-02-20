La Liga'da Valencia'yı 4-1 gibi net bir skorla geçen Barcelona'da teknik direktör Xavi, maçın ardından yaptığı açıklamada Sergino Dest'in performansına değindi.

Hafta içi Avrupa Ligi'nde Napoli'yle berabere kalan Barcelona, ligde ilk kez 11'de yer alan Pierre-Emerick Aubameyang'ın üç golüyle Valencia engelini rahat geçti.

Son dönemde formsuzluğu nedeniyle eleştiri alan Sergino Dest'in 90 dakika boyunca sergilediği kusursuza yakın performans Xavi'nin dikkatinden kaçmadı.

Ne söyledi?

2020'de Ajax'tan 21 milyon euro'ya transfer edilen ABD'li sağ bek şu ana kadar birçok maçta kendisinden beklenen çizginin altında kalmıştı.

Xavi, Dest'in son dönemde gösterdiği gelişime vurgu yaptı.

"Sergino Dest muhteşem bir seviyede. Takımın başına geçtiğimde iyi oynamıyordu, ama şu anda hem toplu, hem topsuz oyunda harika."

"Daha 19 yaşında!"

Xavi, Barcelona'nın genç yıldızı Pedri için de övgü dolu sözler kullandı. Pedri'nin ceza sahası dışından yaptığı nefis vuruş, Barcelona adına skoru 4-1'e getirmişti.

Ancak top kaleye giderken Aubameyang'a çarptığı için bu gol Gabonlu oyuncuya yazıldı. Pedri bireysel açıdan yaşadığı bu talihsizliğe rağmen teknik direktöründen tam not aldı.

"Topu saklayıp bize nefes aldırıyor. Bugün yaptığı gibi öne çıkması gerek."

"Yetenek anlamında dünyada Pedri gibisi yok. Ve henüz sadece 19 yaşında."

"Ondan şut çekmesini istedik, özellikle bunu talep ettik. Şutları iyi, duran topları iyi kullanıyor. Genç ve çekingen, ama onun sahip olduğu yetenekler çok az kişide var."

Xavi, hat-trick yaparak maçın yıldızı olan Aubameyang için ise şunları söyledi:

"Kariyeri boyunca çok sayıda gol attı. Burada da kısa süre içinde gollere başlaması sürpriz değil."

"Boşluklara çok iyi hareketleniyor. Olgun ve zeki bir oyuncu. Ondan çok memnunum. Attığı goller ona iyi gelecektir."

😊 Pierre-Emerick Aubameyang, 21. yüzyılda Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Premier Lig'de gol atan dördüncü oyuncu oldu. pic.twitter.com/bVEAWjq82s — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 20, 2022

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