Barcelona teknik direktörü Xavi'den motivasyon konuşması: Münih'te kazanamayacağımızı düşünen var mı?

Benfica maçının ardından oyuncularını karşısına alıp bir konuşma yapan Xavi, takıma özgüven aşıladı.

Barcelona'nın başına geçtiği günden beri Xavi'nin takımın geleceğe olumlu bakması için çaba gösteren Xavi, kulüp üzerine çöken karamsar havayı dağıtmak için çaba sarfediyor.

Futbolculuk döneminde Katalan ekibiyle sayısız şampiyonluk yaşayan genç teknik adam, sahip olduğu kazanma alışkanlığını oyuncularına aşılamayı kendine görev edindi.

Her oyuncuyla özel ilgileniyor

Tüm futbolcularla birebir görüşmeler gerçekeştiren Xavi, 'pes etmiş' bir görüntü çizen takımı kısa sürede ayağa kaldırıp oyuncuların kenetlenmesini sağladı.

Xavi'nin kulübede yer aldığı ilk maçta Espanyol'u 1-0 yenen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında bir puanla yetinse de, ortaya konan mücadele ve oyun ilerisi için umut verdi.

Ne söyledi?

AS'ın haberine göre; benfica maçının ardından, Çarşamba günü yapılan ilk antrenman öncesinde Xavi takıma seslendi. Xavi'nin oyuncularına hitaben sarfettiği ilk cümle şu oldu: "Burada, Münih'e gidip kazanamayacağımızı düşünen var mı?"

Bayern Münih maçı öncesinde daha 15 günlük bir süre bulunmasına rağmen, Xavi şimdiden oyuncularını zihinsel olarak bu dev sınava hazırlamak istiyor.

Aradaki sürede La Liga'da oynayacakları Villarreal ve Real Betis maçlarında iyi sonuç alınması da, temelleri atılan özgüvenin pekişmesi için kritik önem taşıyor.

Tur için galibiyet gerekebilir

Grupta yedi puanla ikinci sırada yer alan Barcelona, üst tur için Bayern karşısında üç puana ihtiyaç duyabilir. Zira Benfica son maçta Dinamo Kiev'i yenerse, ikili averajda geride olan Barcelona'ya beraberlik yetmeyecek.

Xavi şu anda en büyük sıkıntıyı gol yollarında yaşıyor. Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin sakatlıklarına, bir de Kun Agüero'nun kalbinden yaşadığı sorun eklenmişti. Luuk de Jong'un ise üstünü çizen Xavi'nin hücumdaki opsiyonları şu anda oldukça kısıtlı.

Benfica karşısına Gavi, Depay, Yusuf Demir ileri üçlüsüyle çıkan Xavi, sakatlıktan dönen Dembele'ye de ikinci yarıda 25 dakika süre verdi.