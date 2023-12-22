Barcelona'nın hocası Xavi Hernandez, son zamanlarda oyuncularının performansından hiç memnun değil.

Barcelona, La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Almeria'yı konuk etti. İlk yarım saatin golsüz geçildiği karşılaşmada Katalan devi, 33. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Cevap gecikmedi

Konuk ekip, 41'de Baptistao ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda daha istekli görünen Barça, 60'ta Sergi Roberto ile 2-1 öne geçti. Ancak pes etmeyen Almeria, 71'de Gonzalez'in golüyle skoru 2-2 yaptı. 83'te bir kez daha sahneye çıkan Sergi Roberto, ağları havalandırarak Barça'nın 3-2 kazanmasını sağladı.

Xavi ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Xavi, maçın devre arasında oyunculara sert konuştuğunu ve bunun ikinci yarıda işe yaradığını şu sözlerle açıkladı:

Haberin devamı aşağıda

"Daha geçen sezon ligi şampiyon tamamlamış bir takımın ruhunun kaybolması çok ciddi bir konu. Bu benim sorumluluğum.

"Devre arasında kariyerimin en sert konuşmasını yaptım. İşe yaradı mı? Bunu zaten gördünüz. İlk yarının aksine ikinci yarıyı beğendim ve bu yüzden kazandık. Galibiyetin adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum."

Barcelona, La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde 4 Ocak'ta Las Palmas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.