Ronald Koeman, Erling Haaland hakkında konuştu

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Real Sociedad maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Barcelona Teknik Direktörü Ronaldo Koeman basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Ronald Koeman neler söyledi?

Tecrübeli antrenör şampiyonluklar kazanmak içim çok sıkı çalışmaları gerektiğini söyledi.

"Bu sezon Real Sociedad ile üçüncü kez oynuyoruz. Kesinlikle ligdeki en iyi takımlardan biri.

Başkan, uçakta PSG maçından dönerken bana güvendiğini söyledi, ancak sonuçlar kötüleşmeye başlarsa durum değişebilir. Şampiyonluklar kazanmak için çok sıkı çalışmalıyız. Son maçlarda iyi bir gidişatımız var."

Koeman, Haaland hakkında ne dedi?

Hollandalı çalıştırıcı, adı sık sık Barcelona ile anılan Erling Haaland ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

"Haaland? Barcelona'da olmayan bir oyuncu hakkında konuşmak için doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bu konuya girmek istemiyorum.

"Ansu Fati'nin iyileşmesi beklediğimizden biraz daha uzun sürecek. Şu anda salonda çalışıyor ve birkaç hafta içinde sahada antrenmanlara başlayacak. O genç bir oyuncu."

Barcelona bu sezon ligde ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenen Barcelona ligde ikinci sırada yer alıyor.

Katalan ekibi, 27 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak lider Atletico Madrid'in 4 puan gerisinde, 59 puanla ikinci sırada bulunuyor.