Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan açıklamalar: Messi, Pedri, futbolu Koeman, Camp Nou

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, kulübün dergisine verdiği röportajda hemen her konuya açıklık getirdi.

Hollandalı teknik direktör 'den Milli Takımı'na kadar bir çok konuya değindi. İşte röportajın satır başları...

"Orada (Camp Nou'da) birçok maç yaptım. Her zaman taraftarın yardımını aldık. Şimdi ise sadece biz değil, diğer takımlar da taraftar desteğinden yoksun. Hepimiz Kovid-19 nedeniyle bu zorlukları yaşıyoruz. Bu durum bizim için yeni ama bir süre sonra seyirci olmadan oynamaya alıştık. Yine de sanıyorum ki bir oyuncu için atmosferin olmadığı, her şeyin duyulduğu bir sahada oynamak tuhaftır."

Kalbiyle ilgili sorunlar:

"Böyle şeyler başınıza geldiğinde veya yanınızda hasta insanlar olduğunda hayata bakışınız biraz değişir. Ben de küçük bir kalp krizi geçirdim. Belki de Barça'ya koçluk yapma fırsatım bir daha hiç olmayacaktı. Şimdi oldu. 57 yaşındayım ve uzun yıllardır antrenörlük yapıyorum. 70 yaşında antrenman sahasına çıkmak istemiyorum."

Hollanda Milli Takımı'ndan ayrılma:

"Barcelona, Ocak ayında beni aradığında onlara Avrupa Şampiyonası'na dört - beş ay kala milli takımdan ayrılamayacağımı söyledim. Fakat Mart ayında turnuvanın oynanmayacağını öğrendiğimde durumum değişti. Belki de Kovid-19 olmasaydı Hollanda'da kalırdım, Barcelona da birkaç yıl daha beklemek zorunda kalırdı."

Ailesine Barcelona'nın teklifini söylediğinde:

"Barça'da ne zaman bir koça ihtiyaç duyulsa benim adım söylendi. Barcelona'ya koçluk yapmanın benim için bir rüya olduğunu defalarca söyledim. Şimdi fırsatım oldu. Hem eşim hem de çocuklarım mutlu olduğumu biliyorlardı. Hatta Hollanda yerine burada yaşamayı tercih ediyorlar. Bu sadece bir spor meselesi değil, aynı zamanda bir yaşam meselesi. Burada kendimizi her zaman evimizde hissettik. Yine de her şeyden önce benim için bunun büyük bir hayal olduğunu biliyorlardı. Cesur muyum bilmiyorum ama sanırım Barcelona'dan teklif alan her teknik direktör "Ben gidiyorum!" der. Burada oyuncu olarak altı yıl, Louis van Gaal'ın yardımcısı olarak da bir buçuk yıl geçirdim. Kulübü iyi tanıyorum, insanları tanıyorum. Barça gibi bir kulübe gelen her teknik direktör, insanların mutlu olması için kazanmak zorundadır."

Teknik direktör Koeman, futbolcu Koeman'a sahip olsaydı:

"Her şeyden önce, değişmeyen kazanma arzusu sahada olurdu. Ama futbol değişti. Benim zamanımda oyunu arkadan ben inşa ederdim, oysa bugün bu işi neredeyse bekler yapıyor. Futbol değişti ancak mücadele eden, çalışan, iyi oynayan her türlü oynar."

Barcelona tarihindeki beşinci Hollandalı teknik direktör olması:

"Rinus Michels ile milli takımda denk geldim. Onunla beraber kazandığımız tek kupa harika bir Euro 1988 oldu. Johan ile Barça'dan önce 'ta bir yıl boyunca beraberdik. Belki de zamanında dünyanın en iyi oyuncusuydu. Altı yıl boyunca onunla birlikte büyük başarılar kazandım. Harika yıllardı. Van Gaal ile bir buçuk yıl beraber çalıştım. Johan ile Van Gaal arasındaki fark, Johan'ın eski bir oyuncu gibi antrenman yapmasıydı. Van Gaal ise daha metodik bir öğretmendi. Johan gördüklerine, hissine ve deneyimine daha çok güvenirdi. Frank (Rijkaard) ile oynadım ama teknik direktörlüğümü yapmadı. Fakat antrenör kursunda bir yıl boyunca beraberdik."

Messi:

"Prensipte rotasyon her bir oyuncu için geçerlidir. Oynamaya uygunsa ve iyiyse oynar. Ve tabii ki Leo eskisinden daha yaşlı. Fakat yine de sahada olmayı seven bir oyuncu. Her gün antrenmandan zevk alıyor. Teknik direktör olarak oyuncularımla konuşurum. Tabi Leo ile diğer şeyler hakkında da konuşuyorum çünkü o da takımın kaptanı. Soyunma odası var, kurallar var... Biz sadece oyun hakkında değil, pek çok şey hakkında konuşuyoruz. Zaten bu, oyuncularıyla iletişim kuran bir koçun günlük işidir."

Ansu ve Pedri:

"Gençler hakkında konuşmak da güzel, bunu hak ediyorlar, ama aynı zamanda Ansu ve Pedri henüz 17-18 yaşlarında oldukları için hâlâ çok şey öğrenmek zorundalar, Barcelona'nın A takımında seviye çok yüksek. Pedri'nin bu yaşta, Las Palmas'tan gelip ve hemen veya 'a karşı oynaması harika. Bir kulüp için böyle gençlerin olması önemlidir. Takımı yavaş yavaş değiştirmeliyiz."