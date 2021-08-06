Barcelona taraftarlarının Messi öfkesi: Gerçeği öğrenmek istiyoruz

Lionel Messi’nin ayrılığıyla üzüntüye boğulan Barcelona taraftarları, yaşananlara bir türlü inanmak istemiyor.

Şok, inkar ve nihayetinde keder.

Barcelona taraftarları, Lionel Messi’nin takımla sözleşme yenilemeyeceği haberini aldıktan sonra sırasıyla bu üç duyguyu yaşadı. Belki de, Messi kendisi bile bu aşamalardan geçti. Maaşında indirime giden ve kulüple el sıkışan Arjantinli oyuncu, Juventus ile oynayacakları hazırlık maçında takım arkadaşlarına katılmayı bekliyordu.

Ancak işler öyle yürümedi. Perşembe günü kısa bir açıklama yapan Barcelona, iki tarafın olumlu yaklaşımına rağmen La Liga’nın mali kuralları nedeniyle kontratın imzalanamadığını duyurdu.

Başkan Joan Laporta, Messi’yi Camp Nou’da tutmanın bir yolunu bulacaklarından emindi. Haziran ayında kontratı sona eren Messi o günden bu yana serbest oyuncu konumunda olmasına rağmen, süreç mutlu sona doğru ilerliyor gibiydi.

Son günlerde Manchester City ve Paris Saint-Germain söylentileri azalmıştı. City, 100 milyon sterline Jack Grealish’i kadrosuna katarken, PSG de Sergio Ramos, Geoginio Wijnaldum, Achraf Hakimi ve Gianluigi Donnarumma transferlerini bitirmişti.

Messi’den vazgeçmiş gibi gözüken iki ekip, tekrar favori konumuna yükseldi.

Pandemi şartları ve Barcelona’nın yaşadığı ekonomik zorluklar, Messi’nin Camp Nou tribünlerine adına yakışır şekilde veda etmesine engel oldu.

Xavi Hernandez ayrıldığından bu yana kaptanlık pazubandını taşıyan Messi, İspanyol basınındaki haberlere göre maaşında %50 indirime gitmeyi kabul etmişti. Kulüp, babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi’ye anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğinde daha fazla fedakarlık yapmayı da teklif etti.

Messi’nin etrafında iyi bir kadro kurmak için elinden geleni yapan Barcelona, Messi’nin vatandaşı ve en yakın dostlarından biri Sergio Agüero’yu renklerine bağlamıştı.

Ancak mantık ve matematik devreye girdi ve Barcelona’ya kurallara teslim olmak dışında bir seçenek kalmadı.

La Liga başkanı Javier Tebas sürecin başından beri kurallardan taviz verilmeyeceğini ısrarla belirtmişti. “Messi için kuralları değiştirmeyeceğiz” diyen Tebas, Neymar ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların gidişiyle La Liga’nın ekonomik açıdan bir darbe almadığını vurgulamıştı. Zaten 34 yaşındaki Messi’nin ligdeki ömrü de giderek kısalıyordu.

Hem yeni transferlere imza attırıp, hem de Messi’yi takımda tutmak mümkün gözükmese dahi, söz konusu kulüp tarihinin bir numaralı ismi olduğunda kimse bu gerçeği kabullenmek istemedi.

21 yılda kırmadık rekor bırakmayan Messi’nin unvanları saymakla bitmiyor; Barcelona’nın efsanesi, simge ismi, altı kez Ballon d’Or ödülünün sahibi, kulüp tarihinin en golcü ismi (672 gol), 10 kez La Liga şampiyonu, dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu.. Bu ışıltılı tarih, mantığı bir kenara itti.

Messi’nin geçen yıl Ağustos ayında dile getirdiği ayrılık isteği bu ilişkiyi zedelese de, ilerleyen aylarda yaralar sarılmış, Messi de 2021’de formunun zirvesine dönmüştü. Barcelona taraftarları, geçen yaz fragmanını izledikleri filmi bu kez tam metrajlı olarak seyrediyor.

Mevcut ekonomik koşulların en büyük sorumlusu elbette Barcelona ve kulübün eski başkanı Josep Maria Bartomeu.

Peki en prestijli oyuncusunu elinde tutmak için fazla çaba göstermeyen La Liga da suçlu mu?

Bu konu önümüzdeki günlerde ve haftalarda tartışılmaya devam edecek. Messi’nin yeni adresinin neresi olacağı da gündemde kalacak.

Açıklamanın, Tebas’ın ve La Liga yönetiminin inadını kırmak için Laporta tarafından planlanan bir oyun olduğunu düşünenler de var.

Yazısında, “Gerçeği öğrenmek istiyoruz, tüm çıplaklığıyla ve sadece gerçeği” cümlesine yer veren Sport gazetesi yazarı Lluis Mascaro ise daha derin bir komplo teorisinden bahsediyor.

“Laporta her şeyi tüm detaylarıyla açıklamalı. Bazı insanlar Barcelona’nın Messi’yi takımda tutmak istemediğini ve görüşmelerin göz boyamadan ibaret olduğuna inanıyor.”

Amerikalı yatırım şirketi CVC, La Liga ile 2,7 milyar dolar değerinde bir ortaklık anlaşması imzalamış, buradan gelecek parayla Messi’nin Barcelona’da kalacağı öne sürülmüştü.

Ancak Barcelona ve Real Madrid, Perşembe akşamı yaptıkları açıklamalarla anlaşmaya karşı çıktı. Laporta bu konudaki sorulara da yanıt vermek zorunda.

Keder içindeki çok sayıda Barcelona taraftarı için ise; radyoda, gazete sayfalarında, internette ve sosyal medyada sürüp giden tartışmalar sadece gürültüden ibaret.