Lionel Messi, beşinci lig ekibi olan Katalan kulübü UE Cornellà'nın ardından ikinci bir İspanyol kulübüne sahip olmaya yaklaşmış görünüyor. Birçok medya organına göre Arjantinli yıldızın, İkinci Lig'de mücadele eden CD Eldense kulübünün sahibi olması bekleniyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre Messi'nin, Alicante'ye yakın konumdaki ve maçlarını "Nuevo Pepico Amat" stadında oynayan kulübü satın alması bekleniyor.

Aşağıda, 1921 yılında bir grup Barcelona taraftarı tarafından kurulan kulüp hakkındaki öne çıkan bilgileri derledik.

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CD Eldense 1921 yılında kuruldu ve Alicante ilinin en eski futbol kulübü kabul ediliyor. İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Elda kentinde yer alıyor.

100 yılı aşkın süre boyunca kulüp, tek bir sezon dahi olsun İspanya Birinci Ligi'nde oynamayı başaramadı.

İlginç bir ayrıntı olarak, tarihindeki ilk maç 1 Kasım 1921'de, Azizler Günü'nde yerel takım Elda FC'ye karşı oynandı. Eldense o karşılaşmada Barcelona renklerini giymiş, rakibinden ayırt edilmek için siyah bir şort tercih etmişti.

Barcelona taraftarı olan ve "İnatçılar" lakabını taşıyan bir grubun üyeleri olan kulübün kurucuları, kurdukları takımı Katalan kulübünün tarihindeki en iyi oyuncunun onlarca yıl sonra satın almaya yaklaşacağını hayal bile edemezlerdi. Barcelona ile olan bağ hâlâ CD Eldense'nin armasında açıkça görülüyor.

Maç sonuçlarında şike şüpheleri

1 Nisan 2017'de Eldense, Barcelona B karşısında 12-0'lık şok bir skorla mağlup oldu; bu, Barcelona B için tarihi bir rekor olurken, Eldense doğrudan Dördüncü Lig'e düştü.

İki gün sonra, takımın oyuncularından biri, Segunda B liginin üçüncü grubu kapsamında oynanan maçta, dört takım arkadaşını bu büyük skorla kasıtlı olarak yenilmekle suçladı ve Asya'daki yasa dışı bahis şebekeleriyle bağlantılı olası bir şike ihtimalinin soruşturulmasını talep etti.

Kısa bir süre sonra yetkililer, aralarında İtalyan teknik direktör Filippo Di Piero'nun da bulunduğu beş kişiyi gözaltına aldı. Di Piero, Kalabriya'daki mafya ile bağlantı şüpheleri arasında bir İtalyan yatırım grubunun kulübü devralmasının ardından, takımın yönetimini yalnızca üç ay önce üstlenmişti.

Soruşturmalar ayrıca aynı sezon içinde şike yapıldığından şüphelenilen dört maçı daha kapsadı; ancak Şubat 2026'da yargılamanın sonunda tüm sanıklar beraat etti.

59 yıl sonra İkinci Lig'e dönüş

25 Haziran 2023'te CD Eldense, üst üste üç kez yükseldikten sonra İspanya İkinci Ligi'ne dönüşünü garantiledi ve 59 yıl süren bir aradan sonra bu seviyeye geri döndü.

Yükseliş, Castilla Real Madrid'e karşı oynanan heyecanlı bir play-off finalinin ardından geldi; ilk maç 1-1 berabere sonuçlanırken, rövanş maçı uzatmalar sonunda 3-3 berabere bitti. Eldense yükselme biletini normal sezon sıralamasındaki üstünlüğü sayesinde aldı.

Ancak takım bu seviyede uzun süre kalamadı; ilk iki sezonunda 16. ve ardından 19. sırada yer aldı ve 2025 yılında küme düştü, ardından geçtiğimiz ilkbaharda doğrudan yeniden İkinci Lig'e yükseldi. İçinde bulunulan sezon, kulübün İkinci Lig'deki sekizinci katılımını temsil ediyor.

Kulübü tehdit etmeye ramak kalan iflas

Aralık 2019'da Eldense iflasa yaklaştı; ardından yerel iş insanı Pascual Pérez, Elda'daki iş dünyasından diğer kişilerle birlikte kulübü kurtarmak için devreye girdi.

2020'nin başında, o dönem hem başkanlık hem de sahiplik görevini yürüten Pérez, kulübün geleceğini doğrudan tehdit eden 200 bin euro tutarındaki vergi borçlarını ödedi.

Sportif açıdan ise, hâlihazırda Tenerife'de aynı görevi yürüten Manu Gay'in sportif direktör olarak atanması, kulübü toparlanma yoluna sokmaya katkıda bulundu.

Eski bir kaleciye ait ismi taşıyan stat

Eldense'nin stadı, kulüpte birkaç sezon oynayan ve ayrıca İspanya Birinci Ligi'nde Hércules ve Espanyol formalarını savunan eski kaleci Pepico Amat'ın adını taşıyor.

Futbolu bıraktıktan sonra Amat, hem futbolda hem de Elda kentinde büyük popülariteye sahip diğer spor olan basketbolda antrenör olarak çalıştı.

2012 yılında eski stadın yerini alan "Nuevo Pepico Amat", takımın mevcut stadı olup "L'Équipe"e göre 5.576 seyirci kapasitesine sahip.

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