Barcelona taraftarları, derbi maçında alaycı tezahüratlarla Espanyol'u kışkırttı

Dün Cumartesi günü "Spotify Camp Nou" stadyumunda oynanan Barcelona ile Espanyol arasındaki "Katalonya Derbisi"nde, geçen yaz transfer olduktan sonra ilk kez eski takımıyla "Spotify Camp Nou"da karşı karşıya gelen kaleci Juan García'ya taraftarlar tarafından dikkat çekici bir tepki gösterildi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Katalan taraftarlar 24 yaşındaki kaleciyi "Juan Garcia, La Masia'nın oğlu" şeklinde alaycı tezahüratlarla karşıladı. Bu tezahürat, Espanyol'un altyapısında yetişmesine rağmen şu anda Barcelona'ya ait olmasına sembolik bir gönderme niteliğindeydi.

Bu tezahüratlar, kalecinin Espanyol'un sahasında oynanan ilk tur maçında ve geçtiğimiz Mart ayında Mısır milli takımıyla oynanan maçta İspanya milli takımında ilk kez sahneye çıktığında maruz kaldığı şiddetli yuhalamaların ardından geldi.

Bu tezahürat daha önceki maçlarda da "Camp Nou" tribünlerinde atılmıştı, ancak bu kez derbide iki takım arasındaki heyecan ve rekabetin yoğunluğu nedeniyle özel bir önem kazandı.

İstatistiklere bakıldığında, Juan García'nın kalesi dün oynanan maçta Pol Lozano'nun attığı golü engelleyemedi. Buna rağmen kaleci, kariyerindeki ilk "Zamora" ödülüne doğru emin adımlarla ilerliyor. La Liga'da 24 maçta kalesini sadece 19 kez sarsılırken, 64 kritik kurtarışa imza attı. Ayrıca



