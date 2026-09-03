İspanya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, İspanya La Liga'nın dördüncü haftası kapsamında cuma akşamı oynanması planlanan Real Madrid - Real Betis maçını Alejandro Hernandez Hernandez'in yöneteceğini açıkladı. Başlama düdüğü çalmadan önce dahi çok tartışma yaşanması beklenen bir mücadele söz konusu.

İspanyol uluslararası hakem, son yıllarda La Liga'nın en tartışmalı hakemlerinden biri kabul ediliyor. 2014 yılından bu yana uluslararası kokartı taşıyan Hernandez, aynı zamanda UEFA'nın elit hakemleri arasında yer alıyor ve 2026 Dünya Kupası hakemleri arasına seçildi. Daha önce 2017 yılında İspanya'nın en iyi hakemi ödülüne de layık görülmüştü.

Hernandez Hernandez, geçen ocak ayında Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Real Betis maçını da yönetmiş, karşılaşma Kraliyet ekibinin 5-1'lik galibiyetiyle sona ermişti. Ayrıca bu sezon, iki penaltı kararının verildiği ve Robin Le Normand'ın kırmızı kart gördüğü Atletico Madrid - Villarreal maçını da yönetmişti.

Hakemlik konumuna rağmen Hernandez Hernandez'in adı, özellikle Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico karşılaşmaları olmak üzere birçok tartışmalı maçla anıldı. Bu durum, onu iki kulübün taraftarlarının sürekli eleştirilerinin hedefi haline getirdi.

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Hakemle ilgili en dikkat çekici hikayelerden biri, on iki yaşındayken yaptığı bir röportaja dayanıyor. Bu röportajda Barcelona'nın tuttuğu takım olduğunu söylemişti. Bu açıklama, tarafsızlığını sorgulayan ya da Kraliyet ekibinin maçlarını yönetmesini engelleyen resmî hiçbir tutum bulunmamasına rağmen, kendisine her Real Madrid maçı görevi verildiğinde defalarca yeniden gündeme geldi.

Buna karşılık Real Madrid'in resmî televizyon kanalı, birçok kez hakeme yönelik saldırılar başlattı ve özellikle El Clasico maçlarını yönetmesi için görevlendirilmesinin ardından, takıma zarar verdiğini ileri sürdüğü "hakem hataları" olarak nitelendirdiği durumları ele alan raporlar yayımladı. Kanal, hakemin geçtiğimiz yıllarda kulübün aleyhine etkili kararlar aldığını savundu.

Hernandez Hernandez'in Real Madrid - Real Betis mücadelesini yönetmek üzere görevlendirilmesi, maçın hassasiyeti ve hakemin Kraliyet ekibinin maçlarında her sahneye çıkışında beraberinde getirdiği uzun tartışma geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir merakla bekleniyor.