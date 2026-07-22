Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirme arayışındaki Katalan yönetimi, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile anlaşmanın başarısız olması ihtimaline karşı bir numaralı alternatifini belirledi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Atletico Madrid'in resmi ret cevabına rağmen kulübün en büyük önceliği olmayı sürdüren Alvarez transferinin çıkmaza girmesi halinde, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forveti Uruguaylı Darwin Nunez şu anda Barcelona yönetiminin en uygun seçeneği olarak görülüyor.

Gazete, Al-Hilal yönetiminin Nunez'in ayrılığına açık olduğunu belirterek, oyuncunun Türk kulüplerinden ve yurt dışından tekliflere sahip olduğunu, özellikle teknik direktör Simone Inzaghi'nin önümüzdeki dönemde takımı birden fazla transferle güçlendirme isteği doğrultusunda, müzakerelerin şu anda iyi bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

26 yaşındaki Nunez, sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda aylarca süren müzakerelere rağmen, Dünya Kupası'nın ardından gelen dinlenme dönemi sona erdikten birkaç gün önce Al-Hilal antrenmanlarına dönerek futbol camiasını şaşırttı.

Nunez ve menajerleri, Barcelona'nın hamlelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Zira Katalan kulübü, Ferran Torres'in geleceğini çevreleyen belirsizlik ve Paris Saint-Germain'in oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle yeni bir forvet arayışında.

Nunez, geçtiğimiz cuma günü Al-Hilal'in Avusturya'daki hazırlık kampına katıldıktan sonra geleceğinin netleşmesini beklerken, düşük bir bedelle transfer edilebilme imkânı nedeniyle Barcelona için "düşük maliyetli" bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Uruguaylı forvetin Al-Hilal ile geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Özellikle de Karim Benzema'nın kadroya kaydedilebilmesi için Suudi Arabistan Ligi ile yerel kupalardaki yabancı oyuncu listesinden çıkarılmasının ardından 16 Şubat'tan bu yana hiçbir resmi maça çıkmamış ve katılımları yalnızca AFC Şampiyonlar Ligi ile sınırlı kalmıştı.

Onun listeden çıkarılması kararını veren Simone Inzaghi liderliğindeki teknik ekibin aynen kalması nedeniyle devam edip etmeyeceği şüpheli görünüyor. Bu durum, Barcelona kapısından Avrupa'ya olası bir dönüşün önünü açıyor.