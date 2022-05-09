Barcelona stoperi Pique, neden Shakira ile evlenmediğini açıkladı: "Bu, onun fikri"

Barcelona'nın defans oyuncusu Gerard Pique, popstar partneri Shakira ile neden henüz evlenmediğini açıkladı.

İspanyol stoper, şu anda hayatında olduğu yerden memnun olduğunu ve evliliğin ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini açıkladı. The Overlap'ta Gary Neville tarafından neden Shakira ile henüz evlenmediği sorulduğunda Pique, "Hayır, evli değilim" yanıtını verdi.

Neville daha sonra Pique'nin Shakira'nın onu diken üstünde tutmak istediği için mi evlenme teklifi etmediğini sorduğunda, "Bu onun fikri!" diye devam etti: "Şu anki halimizi seviyorum. Dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Bir çift olarak iyi anlaşıyoruz. Evlenmemize gerek yok, sorun değil.”

Neville daha sonra Pique'nin Shakira'ya özel olarak evlenme teklif ettiğini ancak reddedildiğini söyleyerek şaka yaptı.

"Hayır, hayır," dedi, "sana bunu kesinlikle söylerdim!"

Shakira, erkek arkadaşına son zamanlard parmağına yüzük takmak isteyebileceğine dair bazı ipuçları verdi. Eski Manchester United stoperi, seks yapmaktansa Espanyol taraftarları tarafından yuhalanmayı ve taciz edilmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Espanyol rekabeti

The Wild Project'e şunları söyledi: “Espanyol'un birinci lige yükselmesinden dolayı mutluyum çünkü onların stadyumunda böyle oynuyoruz. Oraya gitmeyi severim, sürekli ıslıklanırım.

“Gülüyorsunuz ve hayranlar daha da sinirleniyor. Dünyada karşılaştırılabilir hiçbir şey yoktur. Seksten daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Real Madrid'e karşı oynamaktan çok daha fazla keyif alıyorum."

Nasıl tanıştılar?

Pique ve Shakira, şarkıcının hit şarkısı Waka Waka'yı yazdığı Güney Afrika Dünya Kupası'nda bir araya geldi. Pique, "Açılış töreninde şarkı söylediği için zaten oradaydı ve ona havanın nasıl olduğunu sordum" dedi.

"Bu tipik aptalca bir soru... onu tekrar görmek için Dünya Kupası finaline gitmemiz gerekiyordu çünkü finalde şarkı söyleyecekti."

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