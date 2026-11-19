Barcelona sportif direktörü Deco, görev süresindeki transfer çalışmalarını değerlendirdi ve Barcelona'ya getiremediği için en çok pişmanlık duyduğu oyuncuyu açıkladı. Eski Portekiz millî futbolcu, kadroya ilişkin net bir vizyonu olmasına rağmen mali engellerin kulübün stratejisini sık sık belirlediğini kabul etti.

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Mali kısıtlar Barcelona'nın öncelikli hedefini kaçırmasına yol açtı

Barcelona, 2025 yaz transfer döneminde Luis Diaz'ı kadrosuna katmaya çalıştı ancak katı mali kısıtlamalar transferi engelledi. Transferi tamamlayamayan Barcelona, Kolombiyalı millî futbolcunun Liverpool'dan Bayern Münih'e, bildirilen 75 milyon avroluk bedelle gidişini izledi. 29 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana Bayern Münih'te başarılı bir performans sergiliyor.

Deco'nun 2023'te transferlerden sorumlu olmasından bu yana Barcelona'nın kaçırdığı tek önemli isim Diaz değildi. Finansal Fair Play kısıtlamaları ve yüksek maaş talepleri, kulübü daha önce Bernardo Silva'yı birden fazla transfer dönemi boyunca kadrosuna katma çabasından vazgeçmeye zorladı. Böylece orta saha oyuncusu bu yıl daha önce ezeli rakip Real Madrid'e bedelsiz olarak katıldı .

Geçen yaz, Robert Lewandowski'nin yerini alacak yeni bir santrfor arayışında da hayal kırıklığı yaşandı. Atletico Madrid, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Julian Alvarez'i satmayı reddetti ve Deco bunun yerine Arsenal'den Gabriel Jesus'u transfer etti .

Deco, radyo röportajında Diaz'ı işaret etti

Katalan radyo programı Tot Costa'ya verdiği röportajda Deco, Camp Nou'ya getiremediği transfer hedeflerini değerlendirdi. En çok hangi oyuncuyu transfer etmek istediği sorulduğunda sportif direktör kısa ve net yanıt verdi: "Luis Diaz."

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Forvetin transfer edilmesini en güçlü biçimde savunan isim Deco'ydu. Diaz'ı uzun süredir Barcelona'nın sportif projesine ideal bir oyuncu olarak görüyordu. Eski Portekiz millî futbolcu, hücum oyuncusunun hızına, oyun yoğunluğuna, hücumdaki çok yönlülüğüne ve savunmacıları geçebilme becerisine değer veriyordu.

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Transfer stratejisini mali durum ve teknik direktörün tercihleri şekillendirdi

Gerçekleşmeyen bu transferler, Deco'nun La Liga şampiyonunun kadrosunu yeniden şekillendirirken karşı karşıya kaldığı hassas dengeyi gösteriyor. Ekonomik kısıtlamalar Barcelona'nın transferdeki hareket alanını defalarca belirledi ve kulüp yönetimini Silva ile Diaz gibi öncelikli hedeflerden vazgeçip alternatif çözümlere yönelmeye zorladı.

Tek engel mali koşullar değildi; teknik ekiple görüş birliği de nihai kararları şekillendirdi. Deco, Inter savunmacısı Alessandro Bastoni'yi transfer etmek istedi ancak teknik direktör Hansi Flick, İtalyan oyuncunun transferine yönelmeme kararı aldı.

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Bastoni, Camp Nou için Deco'nun gündeminde kalmaya devam ediyor

Flick'in önceki tutumuna rağmen Bastoni hâlâ Deco'nun transfer gündeminde önemli bir yer tutuyor . Barcelona yöneticisi, Serie A'nın önde gelen oyuncularından Bastoni'yi beğenmeye ve onu Camp Nou'ya getirmek istemeye devam ediyor.