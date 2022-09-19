Barcelona'nın stoper rotasyonunda beşinci alternatif olan Gerard Pique ile teknik direktör Xavi arasındaki gerginlik tırmanıyor.

İspanyol basınından Sport, Barcelona Teknik Direktörü ile oyuncusu ve eski takım arkadaşı Gerard Pique arasındak ilişkinin iyi gitmediğini öne sürdü. Sezon başından bu yana stoper rotasyonunda Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde ve Ronald Araujo'nun gerisinde kalan Pique'nin beşinci alternatif olması dünyaca ünlü yıldızı çileden çıkartmış gibi görünüyor.

Pique ile Xavi arasında ne geçti?

Habere göre büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve bu sezon toplamda 135 dakika süre alan Pique, geçtiğimiz hafta Allianz Arena'da Bayern Münih'e kaybedilmesinin ardından soyunma odasında daha fazla oynaması gerektiği yönünde bir şikayette bulundu. Bu şikayeti duyan Xavi eski takım arkadaşına, "Şimdi daha da az oynayacaksın" şeklinde cevap verince Barça soyunma odası adeta buz kesti.

İkili arasındaki ilişkinin oldukça gergin olduğu belirtilirken, yıllık ücreti 52 milyon euro olan Xavi kulüp için bir yük haline geldi. İçinde bulunduğu durumdan ötürü futbol kariyerini noktalamayı planlayan Pique, seon sonunda jübile yapmayı planlarken, bu karar Barcelona için büyük bir ekonomik rahatlama olacak.

Sport'un iddiasına göre kulüp içindeki kaynaklar Pique'nin sezon sonunda futbolu bırakma sözünü yerini getirmesini beklerken, efsane oyuncunun durumunun iyiye gitmesi oldukça zor görünüyor.