Barcelona son anda anlaşmayı tersine çevirdi: Gyökeres'in sözleşmesinde yeni sürpriz

Barcelona, güncel transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atarak Arsenal'den Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'un transferini bitirdi. Kulüp, oyuncuyu yalnızca 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı başardı ve oyuncunun kaçırılmaması gereken bir piyasa fırsatı olduğu yönündeki inanç kulüp içinde ağır bastı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Jesus, bu sezon Mikel Arteta'nın planları dışında kalmıştı. Arsenal ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalması da hem oyuncuyu hem de İngiliz kulübünü yeni bir adres aramaya itti. Barcelona ise hafta sonunda harekete geçerek transferi sonuçlandırdı.

29 yaşındaki Jesus, 2025'ten bu yana kendisini yaklaşık 11 ay sahalardan uzak tutan ciddi bir diz sakatlığından iyileştikten sonra Barcelona'ya geldi. Ancak oyuncu, fiziksel durumunun artık iyi olduğunu bizzat vurgulayarak El Prat Havalimanı'na varışında "Diz mükemmel" dedi ve ardından sağlık kontrollerini başarıyla geçti.

Barcelona başlangıçta oyuncuyla, belirli şartlar ve hedefler doğrultusunda üçüncü bir yıl için uzatma imkânı bulunan iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmıştı. Ancak kulüp, anlaşmayı sonunda değiştirmeye karar vererek ona 3 yıllık kesin bir sözleşme verdi.

Bu karar, Barcelona'nın Jesus'un en iyi seviyesine dönebileceğine olan güvenini yansıtıyor. Zira kulüp, onu hücum hattına önemli bir katkı olarak görüyor. Bu hat, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim dışında santrfor mevkiinde sabit bir alternatiften yoksundu; ayrıca bu bölgede Raphinha'dan da yararlanma imkânı bulunuyordu.

Jesus'un, Polonyalı Robert Lewandowski'nin giydiği 9 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Böylece Barcelona'daki kariyerinde yeni bir aşamaya başlayacak ve önümüzdeki antrenmanlarda hazır olduğunu hızla kanıtlaması gerekecek.

Kulüp, Brezilyalı forvetin pazar günü Valencia karşısındaki kadroya girme ihtimalini dışlamıyor. Ancak teknik ekip, özellikle oyuncunun geçirdiği uzun sakatlık döneminden sonra onu sahaya sürmede acele etmek istemiyor.