Barcelona - Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta karşılaşmasında İspanyol ekip , Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Camp Nou'da karşılaşıyor.

Oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Barcelona 7 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Slavia Prag ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Barcelona deplasmanda 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

5 Kasım Salı günü saat 20:55'te oynanacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Dembele, Messi, Griezmann

Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust, Stanciu, Traore; Olayinka

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Barcelona?nın Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yendiği maç, iki takım arasında oynanan ilk resmi karşılaşmaydı.

Avrupa arenasında bugüne kadar altı kez İspanya deplasmanına çıkan Slavia Prag, bu karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemedi (4B 2M).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 55 iç saha maçının sadece birini kaybeden Barcelona (46G 8B), son 33 karşılaşmada yenilgi almadı (30G 3B).

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona deplasmanına çıkan 56'ncı takım olacak. Bu stada daha önce konuk olan 55 takımdan sadece altısı buradaki ilk maçını kazandı (son olarak Ekim 2009'da Rubin Kazan).

Barcelona forması giyen , Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 11 çıktığı son 13 maçta da gol katkısı yaptı (22 gol & 7 asist).

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört dış saha maçından henüz galibiyet alamadı (2B 2M).

Barcelona, Sergio Busquets ve Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde birlikte ilk 11 başladığı 38 iç saha maçında rakiplerine mağlup olmadı (33G, 5B,0M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda hücum bölgesinde en fazla top kazanan takım Slavia Prag (32).

Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 15 sezonda da gol atmayı başaran Lionel Messi, bu alanda Raul ile en birlikte en uzun seriye sahip iki oyuncudan biri.