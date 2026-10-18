Barcelona, bu sabahın erken saatlerinde Barcelona kentini vuran şiddetli hava fırtınası nedeniyle planlarında büyük değişiklik yapmak zorunda kaldı.

İspanyol "As" gazetesine göre, takım kafilesinin Real Betis maçının bitiminden iki buçuk saat sonra şehirden ayrılması planlanıyordu; ancak o sırada bölgeyi etkisi altına alan sağanak fırtına nedeniyle El Prat Havalimanı'na iniş yapmanın imkânsız hale gelmesi üzerine özel uçuş iptal edildi.

Gazete, neredeyse gece boyunca sürecek yoğun ve kesintisiz yağış dalgasının devam etme olasılığı nedeniyle hava tahminlerinin umut verici olmadığına dikkat çekti.

Barcelona sonunda geceyi Sevilla'da geçirmeye karar verdi; bu da takımı, pazar sabahı saat on birde spor tesislerinde yapılması planlanan antrenmanın saatini değiştirmeye zorlayacak.

Antrenman seansı bir maçın ardından geldiği için, ilk 11'de yer alan oyuncuların yalnızca spor salonunda çalışması, yedeklerin ve maçta süre almayan futbolcuların ise daha yoğun bir antrenman programına tabi tutulması öngörülüyordu.

Yeni antrenmanın saati ise henüz belirlenmedi; bu, takım kafilesinin Barcelona'ya varış saatine bağlı olacak.

İlk plan, uçağın inişinin hemen ardından oyuncuların spor tesislerine giderek evlerine dönmeden önce hafif bir antrenman seansı yapması şeklinde.

Bu olağanüstü durum, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşılaşmasına gereken şekilde hazırlanmak için yaklaşık yalnızca bir günü kalacak olan Hansi Flick için bir engel teşkil ediyor.

Orijinal plan, takımın pazartesi akşamı Parc des Princes'te antrenman yapmasıydı; ancak hava koşulları izin verirse Alman teknik direktörün antrenman seansını sabah spor tesislerinde yapıp ardından Paris'e seyahat etmeye karar vermesi de ihtimal dışı değil.

Flick ayrıca, bu sabah manyetik rezonans görüntülemesine girmesi planlanan Eric Garcia'nın sakatlığının ciddiyetini de öğrenmeyi bekliyor.

Tetkiklerin yapılacağı tarihin belirlenmesi ve oyuncunun sağ uyluk dörtlü kasında yaşadığı sakatlığın ciddiyetinin ortaya çıkarılması gerekecek.

Buna karşılık, Jules Kounde ve Gerard Martin'in maç sırasında yaşadığı iki sakatlıkla ilgili endişeler daha az görünüyor.