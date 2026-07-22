Efsanelerinden birinin yedek kulübesine dönüşünün yolunu açan bir adım olarak Barcelona, akademisinin kapılarını yeniden Sergio Busquets'e açtı. Böylece Busquets, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor; bu kez de genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'i kadrosunda barındıran takımın içinden.

İspanyol "Marca" gazetesi, eski orta saha oyuncusunun son saatlerde "Ciutat Esportiva Joan Gamper" antrenman tesisini ziyaret ettiğini ve teknik direktörlük becerilerini geliştirme çerçevesinde antrenörlük dünyasına ilk adım olarak Barcelona Atlètic'in teknik ekibiyle bir gözlem ve antrenman dönemine başladığını ortaya koydu.

Konu hâlâ değerlendirme aşamasında olsa ve henüz resmî olarak kesinleşmese de amaç açık. Busquets, kulüp içindeki çalışma metodolojisiyle doğrudan temas kurarak, planlamayı, soyunma odası yönetimini ve taktiksel gelişimi yakından takip ederek günlük saha tecrübesi kazanmayı amaçlıyor.

Orta saha efsanesi, yolculuğuna başlamak için ideal ortamın, yetiştiği ve futbol kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği ortamın aynısı olduğunu düşünüyor; özellikle de birinci takımın teknik direktörlüğünü üstlenmek için gereken antrenörlük lisansına henüz sahip olmadığı için. Deneyimi resmî olarak yaşamadan önce eğitimini tamamlamayı hedefliyor.

Bu adım, Busquets'in geçtiğimiz aralık ayında futbolu bırakmasını açıklamasından yalnızca yedi ay sonra geldi. Busquets, kariyerini Inter Miami ile kazandığı Amerika Ligi şampiyonluğuyla noktalamış ve Barcelona ile İspanya Milli Takımı formasıyla mümkün olan bütün kupaları kaldırdığı sıra dışı bir yolculuğu tamamlamıştı.

Busquets, geçen pazar günü New Jersey'de, İspanya'nın uzatmalarda Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i geçerek kazandığı Dünya Kupası finalini izlemek için bulunmuş, ardından yeni projesine başlamak için doğrudan Barcelona'ya dönmüştü.

Busquets'in dönüşünün Barcelona Atlètic oyuncularına, başta geleceği parlak Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim olmak üzere, büyük bir teknik ve moral desteği sağlaması bekleniyor. Abdülkerim, futbol tarihinin en iyi orta saha oyuncularından biriyle günlük olarak öğrenme ve temas kurma, onun mevkilendirme, oyunu okuma ve taktiksel gelişim konularındaki tecrübesinden faydalanma yönünde ender bir fırsat yakalayacak.