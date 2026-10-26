Atletico Madrid, Avrupa devlerine sert bir tokat attı ve kararını gürültülü bir şekilde duyurdu: Arjantinli Julian Alvarez önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde satılık değil.

TEAMtalk sitesinin ortaya koyduğuna göre, Rojiblancos yönetimi hem Arsenal'e hem Paris Saint-Germain'e, hatta oyuncunun kendisine, bu sezon içinde ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Böylece aylardır süren takip ve spekülasyonlara son verilmiş oldu.

Takip dolu bir yaz hayal kırıklığıyla sona eriyor

Arsenal, yazın büyük bölümünü Wanda Metropolitano'da Alvarez'in durumunu yakından takip ederek geçirdi. Ayrılma konusunda büyük bir istek gösteren Atletico Madrid yıldızının geleceğini belirsizlik hali sarmıştı.

Oyuncunun tercih ettiği hedef belliydi: Barcelona. Ancak Atletico Madrid, onu doğrudan rakibi olan Katalan ekibe satma fikrine tamamen karşı çıkan tutumunda ısrar etti.

Barcelona'ya yönelik bu kesin ret tutumuna rağmen İspanyol kulüp, Arsenal'e karşı beklenmedik bir açıklık gösterdi. Londra'da, kulübün sportif direktörü Andrea Berta ile gizli görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler sırasında İngiliz ekip, Dünya Kupası şampiyonunu tekrar İngiltere'ye geri getirme ihtimalini araştırdı.

Arsenal, oyuncunun menajerleriyle sürekli iletişimini korudu ve Barcelona'nın Alvarez'in hâlâ birinci tercihi olduğunun farkındaydı. Kuzey Londra'ya transfer fikri gündemde olmasına rağmen, forvet yaz boyunca bunun gerçekleşmesi için güçlü bir baskı yapmadı.

Dahası Arsenal, transfer dönemi kapandıktan sonra bile oyuncunun çevresiyle iletişimi sürdürdü; ocak ayı geldiğinde oyuncunun daha açık hale gelmesini umuyordu. Nitekim bu durum gerçekleşiyor gibi görünüyordu, zira Alvarez başka bir hedefe doğru ayrılma fikrine daha sıcak bakar hale geldi. Bu da Mikel Arteta'nın ekibine moral bir destek verdi ve onu, oyuncuyu kadrosuna katmaya aday kulüplerin başına yerleştirdi.

Peki ya Gyökeres ve Kvaratskhelia?

Bu karar, Arsenal için büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Kulüp artık hücumunu güçlendirmek için farklı bir yol aramak zorunda kalacak. Kulübün Alvarez'e duyduğu hayranlık devam etse de herhangi bir adım yaza kadar ertelenecek.

Bu durumun Viktor Gyökeres'in geleceği üzerinde doğrudan etkileri var; görünüşe göre onun olası herhangi bir ayrılığı artık yalnızca yaz döneminde ele alınmaya daha yakın hale geldi.

Uzun süredir Arjantinliye ilgi gösteren Paris Saint-Germain ise gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın sezonunu bitiren sakatlığına rağmen, Paris kulübünün içinden kaynaklar, Luis Enrique'nin yalnızca Gürcü oyuncuya geçici bir alternatif sağlamak amacıyla bir oyuncuyla anlaşmaya kesinlikle istekli olmadığını doğruluyor. Bu da Paris'in tutumunun Kvara'nın yokluğunda bile değişmeyeceği anlamına geliyor.



