Barcelona savunmasına darbe: Aurelien Tchouameni'nin sert müdahalesi sonucu ayak bileğinden sakatlanan Xavi Espart, gelecek yıla kadar sahalardan uzak kalacak

Barcelona, Xavi Espart'ın uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla savunmada önemli bir darbe aldı. Genç bek, pazar günü Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri maçta ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşadı ve 2027'ye kadar yeniden forma giymesi beklenmiyor.

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Genç savunmacının sakatlığı doğrulandı

Espart'ın uzun süre sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla Barcelona'nın savunmadaki seçenekleri daha da azaldı. Genç bek, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen ve Dani Olmo'nun arasına katıldı.

Kulübün pazartesi günü yayımladığı resmî sağlık açıklamasında sakatlığın niteliği ve bir çarpışma sırasında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan testler, Xavi Espart'ın Real Madrid maçında rakip oyuncuyla çarpışması sonucu sağ ayak bileğindeki sindezmoz ekleminden sakatlandığını doğruladı. Oyuncu yaklaşık yedi hafta sahalardan uzak kalacak.”

Tchouameni'nin müdahalesi mercek altında

Sakatlık, Real Madrid'e karşı oynanan büyük önem taşıyan karşılaşmanın dokuzuncu dakikasında, Aurelien Tchouameni'nin sert kayarak müdahalesinin ardından yaşandı. Fransız millî orta saha oyuncusu önce topa dokunmayı başarsa da hareketinin devamında Espart'ın ayak bileğine büyük bir kuvvetle çarptı.

Espart, ağrılarına rağmen 20 dakikadan fazla oynamaya çalıştı ancak devam edemeyeceği anlaşılınca 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Savunmacı, Paris'te oynanan ve son bölümünde oyundan alındığı zorlu karşılaşmanın ardından da ağrıları olmasına rağmen maça çıkmıştı.

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Espart'ı uzun bir iyileşme süreci bekliyor

Futbolcuların hızla yön değiştirebilmesi için ayak bileği ekleminin sağlam olması gerektiğinden, sindezmoz sakatlıkları özellikle sorun yaratıyor. Bu tür bağ sakatlığı, son sezonlarda Frenkie de Jong'u da uzun süre sahalardan uzak tutmuştu. Bu nedenle sağlık ekibinin Espart'ın iyileşme sürecinde muhtemelen temkinli davranacağı görülüyor.

Espart, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda dokuz maça çıktı; iki gol ve iki asistle dört gole doğrudan katkı sağladı.

Barcelona'yı kritik bir dönem bekliyor

Espart'ın sakatlığı, Barcelona için zorlu bir döneme denk geldi. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e ve pazar günkü El Clasico'da Real Madrid'e üst üste kaybetmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Barcelona, cumartesi günü Alaves'i ağırlayacak. Ardından 3 Kasım'da evinde Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak ve 8 Kasım'da Atletico Madrid deplasmanına gidecek.