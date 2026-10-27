Barcelona, savunmasını uzun vadede güçlendirmek için Leeds United’ın yükselen yıldızı Tarik Muharemovic’i öncelikli hedef olarak belirledi. Bosna-Hersek millî takımında forma giyen Muharemovic, İngiltere’nin en gelecek vadeden savunmacılarından biri olarak öne çıkarken Barcelona da oyuncuyu yoğun biçimde izlemeye başladı.

Reklam

Flick, savunmada istikrar için Muharemovic’e yöneldi

Hansi Flick’in Barcelona’daki dönemi, önde kurulan savunma hattı ve aralıksız baskıyla şekillendi. Ancak kilit oyuncuların peş peşe yaşadığı sakatlıklar, savunmanın merkezinde daha fazla alternatif ve kaliteye ihtiyaç olduğunu gösterdi. Almanya’dan gelen son haberlerde Stuttgart’ın genç yeteneği Finn Jeltsch’in adı geçse de Barcelona şimdi Premier League’e yöneliyor. Katalan ekibi, önümüzdeki yıllarda savunmasını güçlendirmek için Leeds United’lı Muharemovic’i öncelikli hedef olarak belirledi. 1,92 metre boyundaki sol ayaklı stoper, Flick’in taktik sistemi için aradığı fiziksel gücü ve teknik beceriyi sunuyor.

23 yaşındaki oyuncu, yalnızca geçtiğimiz yaz 37 milyon avroluk bir anlaşmayla Elland Road’a transfer oldu. Ancak İngiltere’de kısa sürede yarattığı etki dikkatlerden kaçmadı. Premier League’in zorlu koşullarına hızla uyum sağlayan Muharemovic, kulübünün bu sezonki ilk on maçının tamamında forma giydi. Savunmadaki sağlamlığının yanı sıra ligde iki asist yaptı ve Chelsea’ye karşı oynanan bol gollü EFL Cup maçında da gol attı. Mundo Deportivo’nun belirttiğine göre bu performanslar, Barcelona yönetimini oyuncunun gelişimini yakından izlemeye ikna etti.

Avrupa devleri Bosnalı yıldız için yarışta

Bosna Hersekli millî oyuncunun gelişimini takip eden tek kulüp Barcelona değil. Savunmacının değerinin hızla artmasıyla Avrupa’nın diğer büyük kulüpleri de olası bir transfer yarışına hazırlanıyor. Sassuolo formasıyla Serie A’da geçirdiği başarılı dönemde oyuncuyu takip etmiş olan Inter, transfer için en somut adımları atan kulüp olarak görülüyor.

İtalyan devi, yaz aylarında Muharemovic’i Alessandro Bastoni’nin olası halefi olarak değerlendirdi ve oyuncunun gelişimini hâlâ büyük beğeniyle izliyor. Ayrıca Bayern Münih ve Liverpool da savunma hatlarını yenilemek amacıyla durumu takip ediyor.

Reklam Reklam

Liverpool’un ilgisi özellikle dikkat çekiyor. Kulüp, mevcut tecrübeli oyuncularının sonrasına hazırlanmak istiyor. Virgil van Dijk’ın artık 35 yaşında olması ve mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Liverpool’un, önümüzdeki on yıl boyunca savunma hattına liderlik edebilecek, Premier League’de kendini kanıtlamış güçlü bir oyuncuya ihtiyacı var.

Leeds, 2027 için yüksek bonservis bedeli belirliyor

Barcelona ve rakiplerinin artan ilgisine rağmen Leeds United’ın değerli oyuncusunu satmak için acele etmesini gerektiren bir durum yok. Savunmacıyı yalnızca birkaç ay önce kadrosuna katan Yorkshire kulübü, onu uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri olarak tutmakta kararlı. Ancak kulüp, oyuncunun değerinin hızla yükseldiğinin de farkında.

Haberlere göre Muharemovic’in piyasa değeri yakında 70 milyon avroyu aşabilir. Bu rakam, Leeds’in yalnızca bir transfer dönemi önce yaptığı yatırımın neredeyse iki katına karşılık geliyor. Söz konusu değerleme, onun Avrupa’nın en üst düzey liglerinden birinde oynayan en komple genç savunmacılardan biri olarak görüldüğünü yansıtıyor.