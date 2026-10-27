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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Barcelona savunmadaki yeni güçlü ismini belirledi! Hansi Flick, Leeds United yıldızı Tarik Muharemovic'i hedef alıyor; Inter, Bayern Münih ve Liverpool da oyuncuyla ilgilenirken Katalan ekibi 2027 yazında transfer hamlesi planlıyor

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Barcelona, savunmasını uzun vadede güçlendirmek için Leeds United’ın yükselen yıldızı Tarik Muharemovic’i öncelikli hedef olarak belirledi. Bosna-Hersek millî takımında forma giyen Muharemovic, İngiltere’nin en gelecek vadeden savunmacılarından biri olarak öne çıkarken Barcelona da oyuncuyu yoğun biçimde izlemeye başladı.

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Flick, savunmada istikrar için Muharemovic’e yöneldi

Hansi Flick’in Barcelona’daki dönemi, önde kurulan savunma hattı ve aralıksız baskıyla şekillendi. Ancak kilit oyuncuların peş peşe yaşadığı sakatlıklar, savunmanın merkezinde daha fazla alternatif ve kaliteye ihtiyaç olduğunu gösterdi. Almanya’dan gelen son haberlerde Stuttgart’ın genç yeteneği Finn Jeltsch’in adı geçse de Barcelona şimdi Premier League’e yöneliyor. Katalan ekibi, önümüzdeki yıllarda savunmasını güçlendirmek için Leeds United’lı Muharemovic’i öncelikli hedef olarak belirledi. 1,92 metre boyundaki sol ayaklı stoper, Flick’in taktik sistemi için aradığı fiziksel gücü ve teknik beceriyi sunuyor.

23 yaşındaki oyuncu, yalnızca geçtiğimiz yaz 37 milyon avroluk bir anlaşmayla Elland Road’a transfer oldu. Ancak İngiltere’de kısa sürede yarattığı etki dikkatlerden kaçmadı. Premier League’in zorlu koşullarına hızla uyum sağlayan Muharemovic, kulübünün bu sezonki ilk on maçının tamamında forma giydi. Savunmadaki sağlamlığının yanı sıra ligde iki asist yaptı ve Chelsea’ye karşı oynanan bol gollü EFL Cup maçında da gol attı. Mundo Deportivo’nun belirttiğine göre bu performanslar, Barcelona yönetimini oyuncunun gelişimini yakından izlemeye ikna etti.

Avrupa devleri Bosnalı yıldız için yarışta

Bosna Hersekli millî oyuncunun gelişimini takip eden tek kulüp Barcelona değil. Savunmacının değerinin hızla artmasıyla Avrupa’nın diğer büyük kulüpleri de olası bir transfer yarışına hazırlanıyor. Sassuolo formasıyla Serie A’da geçirdiği başarılı dönemde oyuncuyu takip etmiş olan Inter, transfer için en somut adımları atan kulüp olarak görülüyor.

İtalyan devi, yaz aylarında Muharemovic’i Alessandro Bastoni’nin olası halefi olarak değerlendirdi ve oyuncunun gelişimini hâlâ büyük beğeniyle izliyor. Ayrıca Bayern Münih ve Liverpool da savunma hatlarını yenilemek amacıyla durumu takip ediyor.

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Liverpool’un ilgisi özellikle dikkat çekiyor. Kulüp, mevcut tecrübeli oyuncularının sonrasına hazırlanmak istiyor. Virgil van Dijk’ın artık 35 yaşında olması ve mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Liverpool’un, önümüzdeki on yıl boyunca savunma hattına liderlik edebilecek, Premier League’de kendini kanıtlamış güçlü bir oyuncuya ihtiyacı var.

Leeds, 2027 için yüksek bonservis bedeli belirliyor

Barcelona ve rakiplerinin artan ilgisine rağmen Leeds United’ın değerli oyuncusunu satmak için acele etmesini gerektiren bir durum yok. Savunmacıyı yalnızca birkaç ay önce kadrosuna katan Yorkshire kulübü, onu uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri olarak tutmakta kararlı. Ancak kulüp, oyuncunun değerinin hızla yükseldiğinin de farkında.

Haberlere göre Muharemovic’in piyasa değeri yakında 70 milyon avroyu aşabilir. Bu rakam, Leeds’in yalnızca bir transfer dönemi önce yaptığı yatırımın neredeyse iki katına karşılık geliyor. Söz konusu değerleme, onun Avrupa’nın en üst düzey liglerinden birinde oynayan en komple genç savunmacılardan biri olarak görüldüğünü yansıtıyor.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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