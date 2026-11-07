Görünen o ki Barcelona taraftarlarının golleri kutlamak için uzun süre beklemesine gerek yok. Katalan ekibi bu sezon dikkat çekici bir alışkanlık edindi: Rakiplerine erken darbeyi vurmak. Sanki ilk dakikalar, rakipler soluklanacak fırsat bulamadan önce ağları ziyaret etmek için onun en sevdiği buluşma zamanı oldu.

Barcelona, İspanya La Liga'nın on ikinci haftası kapsamında yarın pazar günü Metropolitano Teleran Riyad Stadı'nda ev sahibi Atletico Madrid karşısında ağır siklet bir mücadeleye hazırlanıyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Katalan ekibinin hücum başlangıçlarındaki sertliği yansıtan dikkat çekici bir istatistiği ortaya koydu. Takım, ister La Liga'da ister UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olsun, bu sezon oynadığı 15 maçın 8'inde onuncu dakikadan önce gol kaydetmeyi başardı.

Bu rakamlar, takımın ilk düdükten itibaren rakiplerini gafil avlamakta uzmanlaştığını göz önüne alınca, Barcelona maçlarını izlemeye geç kalmanın taraftarlarına belirleyici anları kaçırmaya mal olabileceğini doğruluyor.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Barcelona'nın bu sezonki en hızlı golü Gordon'a aitti. Oyuncu, Getafe karşısında ikinci dakikada ağları havalandırdı. Raphinha ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord mücadelesinde üçüncü dakikada bir gol kaydetti.

Listede beşinci dakikada atılmış iki gol de yer aldı; bunları Lamine Yamal Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında, Pablo Torre ise Ciutat de Valencia Stadı'nda Levante karşısında kaydetti.

Erken hücum başlangıcı bununla da sınırlı kalmadı. Lamine Yamal, geçen salı oynanan son UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa mücadelesinde yedinci dakikada bir gol kaydederek listedeki varlığını sürdürdü.

Sekizinci dakikada ise Barcelona, erken gol sicilin iki gol daha ekledi. İlkini Cancelo Racing Santander karşısında, ikincisini ise Raphinha Alaves mücadelesinde kaydetti.

Sekizinci gole gelince, bu golün altında yine Lamine Yamal'ın imzası vardı. Oyuncu, La Liga'nın dokuzuncu haftasında La Cartuja Stadı'nda rakibinin ağlarını onuncu dakikada havalandırdı.

Barcelona'nın dikkat çekici rakamları yalnızca ilk dakikalarla sınırlı değil. Takım bu sezon maçlarının çoğunda ilk yarıda da ağlara ulaşmayı alışkanlık haline getirdi.

Dikkat çekici olan ise Barcelona taraftarlarının takımlarının gol attığını görmek için ikinci yarıyı beklemek zorunda kaldığı yalnızca iki maç olması; bunlar da Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısındaki maçlardı.

İşin ironik tarafı, bu iki mücadelenin aynı zamanda Katalan ekibinin bu sezon aldığı iki mağlubiyet olması; bu da takımın hücum temposunu erkenden dayatamadığında karşılaştığı zorluklara işaret ediyor.

Barcelona, Atletico Madrid karşısında zorlu bir sınava hazırlanırken, maçın anahtarlarından biri başlangıç olacak; özellikle de ev sahibi takımın rakibine erkenden gafil avlanma fırsatı vermeye niyetli olmayacağı düşünülürse.