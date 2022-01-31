La Liga'da şampiyonluk yarışının dışında kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona'da yeniden yapılanma hamleleri sürerken, büyük umutlarla transfer edilen ancak hiçbir zaman beklentileri karşılayamayan Ousmane Dembele'nin neden olduğu hayal kırıklığının izleri de her geçen gün daha da büyüyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen Fransız oyuncunun tüm ısrarlara rağmen yeni sözleşme imzalamaması Barcelona'da birçok şeyin yolunda gitmediğini ortaya koyuyor.

Dembele PSG'ye her geçen gün yaklaşırken, Barcelona da transferlerini sürdürüyor.

Santrfor arayışı geç başladı

Ara transfer döneminde Dani Alves, Ferran Torres ve Adama Traore ile anlaşan Barcelona santrfor takviyesi için çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ligi ilk dört sırada tamamlamak zorunda olan Barcelona'da santrfor transferinin gecikmesinin nedeni olarak Dembele'nin sözleşme kararsızlığı gösteriliyor.

Barcelona'ya 105 milyon euro karşılığında transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü potansiyeline ulaşamayan Dembele ile yola devam etmek isteyen Barcelona'nın bu oyuncunun sözleşme yenilemeyeceğini bir hayli geç açıklaması nedeniyle transferde geç kaldığı öne sürülüyor.

Ligde lider Real Madrid'in 15 puan gerisine düşen ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Barcelona, önümüzdeki hafta bir puan üstünde yer alan Atletico Madrid'i konuk edecek. İki takımın ligdeki ilk buluşmasında gülen taraf Thomas Lemar ve Luis Suarez'in kaydettiği gollerle son şampiyon Atletico Madrid olmuştu.

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