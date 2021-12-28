Barcelona Samuel Umtiti'nin Fenerbahçe'ye transfer olması için maaşını ödemeyi kabul etti
Ara transfer döneminde Manchester City'den Ferran Torres'i 55 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanan ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar doğrultusunda Philippe Coutinho ve Samuel Umtiti gibi bazı yüksek maliyetli oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlanan Barcelona, İspanyol basınına göre çözümü buldu.
Başta Arsenal olmak üzere birçok Premier Lig takımıyla flört eden Coutinho'nun kariyerini Ada'da sürdürmesi beklenirken, Sport'ta yer alan habere göre Katalan ekibi Umtiti'nin de Fenerbahçe'ye gitmesini istiyor.
Habere göre Barcelona, sarı-lacivertli takımın yakın bir ilgi gösterdiği Fransız oyuncuyu bedelsiz bırakacak.
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Szalai'nin yerine düşünülüyor
Barcelona'nın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olan Umtiti'nin maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ettiği belirtilirken, bu transfer adı başta Chelsea ile olmak üzere birçok takımla anılan Attila Szalai'nin takımdan ayrılmasının da önünü açacak.
Böylece hem Barcelona Umtiti'nin maliyetinden kurtulacak hem de Fenerbahçe Szalai'nin yerini doldurmuş olacak.
2016-2017 sezonunda transfer olduğu Barcelona'da bir dönem takımın en önemli isimlerinden biri olan 28 yaşındaki deneyimli stoper son 3.5 sezonda sezonda 20 maçı görememişti.
Bu sezon gözden çıkartılan ve sadece bir maçta şans bulan deneyimli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.