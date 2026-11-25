Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-1 yenerken Anthony Gordon iki gol attı. Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus'un golleri, ev sahibinin ikinci yarıda bulduğu gole rağmen Bakü'deki üstün performansı tamamladı.

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Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Sabah FK'yi 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici formunu sürdürdü. Maça üstün başlayan Barcelona, %72 topa sahip olma oranı ve toplam 24 şutla teknik üstünlüğünü ortaya koydu. Gordon, 31. dakikada takımının özenle hazırladığı hücumları golle sonuçlandırdı ve Barcelona devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Gordon'ın ikinci golüyle başlayan ve Adeyemi ile Jesus'un golleriyle devam eden on dakikalık seri, karşılaşmanın sonucunu belirledi. Joy-Lance Mickels, 63. dakikada Azerbaycan temsilcisi adına farkı azaltsa da galibiyet hiçbir zaman şüpheye düşmedi. Barcelona'nın hücumdaki akıcılığı ve önde baskısı, takıma 4,17 beklenen gol (xG) ürettirdi. Bu da beşinci hafta karşılaşmasında iki ekip arasındaki kalite farkını gösterdi.

Kaleci ve savunma

Joan Garcia - 6/10

Sabah'ın yalnızca üç isabetli şut çekebildiği maçta kaleci nispeten sakin bir akşam geçirdi. Karşılaşmanın büyük bölümünde oyuna fazla dahil olmadı ancak 63. dakikada Mickels'in golüyle kalesini gole kapatamamış olmaktan hoşnut olmayacaktır. Üzerinde fazla baskı yokken pasları güvenilirdi.

Jules Kounde - 8/10

Fransız oyuncu üst düzey bir performans sergiledi ve Jesus'un 60. dakikadaki golünde pay sahibi oldu. Oyun kurulumuna destek vermek için içe kat ederken taktik disiplinini korudu, ileri çıkışlarında da tehdit oluşturdu. Maç boyunca savunmaya dönüşlerde de başarılıydı.

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Gerard Martin - 7/10

Genç savunmacı soğukkanlı bir maç çıkardı. Savunma çizgisini ileride tutarak takımının alanı daraltmasına katkı sağladı. Pozisyon almasındaki olgunluk, Sabah'ın maç boyunca yalnızca sekiz şut çekebilmesinde rol oynadı.

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Alejandro Balde - 8/10

Balde, sol kanatta sürekli ileriye yöneldi. Hücum isteğinin karşılığını 55. dakikada Adeyemi'nin skoru 3-0'a getiren golüne asist yaparak aldı. Sürati, olası kontra atakları başlamadan durdurmada önemliydi. 65. dakikada oyundan alınıp dinlendirildi.

Orta saha

Frenkie de Jong - 7/10

İkili orta sahanın oyun temposunu belirleyen Hollandalı, topla ilerleme becerisiyle ritmi kontrol etti. Barcelona'nın toplam 380 pasında merkezi bir rol oynayarak konuk ekibin orta alanı tamamen kontrol etmesini sağladı. 64. dakikada oyundan çıktı.

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Fermin Lopez - 7/10

Fermin, hatlar arasında yüksek enerjiyle oynadı ve sürekli boşluk aradı. Baskıya ne zaman başlayacağını iyi belirleyerek Sabah'ı kendi yarı sahasında top kayıplarına zorladı. Gol atamasa da hareketliliği rakip savunmanın dikkatini çekerek kanatlardaki hücumculara alan açtı.

Gavi - 7/10

Orta sahaya her zamanki mücadele gücünü taşıdı ve 86. dakikada oyundan çıkana kadar sahada kaldı. Topu verimli kullandı, ikili mücadelelerde sağlamdı ve Sabah'ın orta bölgede oyuna ortak olmasına izin vermedi.

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Pedri - 7/10

Gecenin kaptanı Pedri, ilk yarıda oyunu büyük bir rahatlıkla yönetti. İlk 45 dakikada Sabah'ın geride kurduğu savunmayı aşmakta oyun görüşü kilit rol oynadı. Devre arasında oyundan alındı. Bu, muhtemelen Flick'in oynadığı süreyi kontrol etmek için verdiği taktiksel bir karardı.

Hücum

Anthony Gordon - 9/10

Kanat oyuncusundan bitiricilik dersi. Maçın fark yaratan ismi Gordon, 31. dakikada perdeyi açtı ve 51. dakikada ikinci golünü attı. Doğrudan kaleye yönelmesi ve koşularındaki zamanlaması, Sabah savunmasına zor anlar yaşattı. 76. dakikada tartışmasız maçın oyuncusu olarak sahadan ayrıldı.

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Karim Adeyemi - 8/10

Adeyemi'nin patlayıcı sürati rakip için büyük bir sorundu. İyi bireysel performansını 55. dakikada attığı golle taçlandırdı. Oyunu geniş alana yayabilmesi, Barcelona'nın ikinci yarı boyunca merkezdeki koridorlardan yararlanmasını sağladı.

Gabriel Jesus - 9/10

Brezilyalı oyuncu son derece özverili bir performans gösterdi. Gordon'ın ikinci golünde pay sahibi olduktan sonra 60. dakikada kendisi de ağları buldu. Hücum hattı için önemli bir merkez görevi gördü ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantı örnek düzeydeydi.

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Yedekler ve teknik direktör

Dani Olmo - 7/10

Devre arasında Pedri'nin yerine oyuna girdi ve takımın topla oynarken sergilediği yüksek teknik seviyeyi korudu. Varlığı, hücum temposunun ikinci yarıdaki gol serisine kadar sürmesini sağladı.

Alex Campos - 6/10

64. dakikada De Jong'un yerine oyuna girdi. Basit oynadı ve maçın temposunun doğal olarak düştüğü bölümde galibiyetin korunmasına yardımcı oldu.

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Joao Cancelo - 6/10

65. dakikada Balde'nin yerini aldı. Sık sık içe kat ederek orta alanda sayısal üstünlük yarattı ve kanatta farklı bir seçenek sundu. Ancak oyuna girdiğinde maç çoktan kazanılmıştı.

Raphinha - 6/10

Gordon'ın yerine oyuna girerek 14 dakika süre aldı. Diri görünüyordu ve takımın şutlarına katkıda bulunmaya çalıştı ancak atılmış dört gole bir yenisini ekleyemedi.

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Brian Farinas - Puan yok

86. dakikada Gavi'nin yerine oyuna girdi. Maçı kayda değer biçimde etkilemek için yeterli zamanı olmadı.

Hansi Flick - 8/10

Flick'in taktik planı kusursuzdu. Lamine Yamal'ın yokluğuna rağmen takımının yaratıcılığında eksilme olmadı. Devre arasında ve ikinci yarının başlarında yaptığı değişiklikler, kadroyu çok iyi yönettiğini gösterdi. Önde baskı sistemi de ev sahibine bir saat boyunca neredeyse hiç fırsat tanımadı.