Barcelona, Richarlison için Everton'a 100 milyon euro teklif etti

Barcelona'nın Everton'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison için astronomik bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Takıma yeni bir forvet dahil etmek isteyen için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Ocak ayı transfer döneminin başından beri çeşitli isimlerle ilgilendiği iddia edilen Katalan ekibi bugün bir hamle daha yaptı. Son olarak 'dan Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmak isteyen Barcelona, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Sky Sports' un haberine göre Barcelona, 'ın Brezilyalı forveti Richarlison için Merseyside ekibine 100 milyon euro teklif etti. Everton ise bu teklifi geri çevirdi.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon Everton formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 27 maç oynarken, 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.